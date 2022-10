Putinin oljenkorret käyvät vähiin – "Täällä ei kannattaisi pelätä, mutta Kremlissä kannattaa"

Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan mukaan Venäjällä on Ukrainassa vain yksi vaihtoehto: lisätä pitkäkestoisesti joukkojen määrää ja kierrättää niitä.

Sodan julistamiselle kynnys

Toverin mukaan Putin askeltaa nyt kohti tilannetta, jossa hänen on pakko julistaa sota Ukrainaa vastaan.

Aaltola korostaa, että Venäjä on jo sodassa Ukrainan kanssa ja että sodanjulistukset ovat vain pelkkää puhetta ja eleitä.

Venäjän vetäytyminen Lymanista on suuri takaisku

Yksi osoitus Venäjän heikosta sotamenestyksestä on venäläisjoukkojen vetäytyminen Lymanin kaupungista. Tämä tarkoittaa Venäjälle huomattavaa poliittista takaiskua, arvioi Britannian sotilastiedustelu.

Tiedusteluraportin mukaan Lymanista vetäytyminen on johtanut siihen, että korkeat virkamiehet ovat arvostelleet Venäjällä julkisesti maan sotilasjohtoa.

Lyman sijaitsee Donetskin alueella, jonka Venäjän presidentti väitti liittäneensä tällä viikolla osaksi Venäjää. Kaupunki on strategisesti tärkeä rautatiekeskus, josta Venäjän joukot olivat tehneet suuren logistiikka- ja kuljetuskeskuksen.

Toverin mukaan alueiden liittämisellä rauhoitetaan Venäjällä olevaa sotaisampaa siipeä, joka on vaatinut kovempia otteita Ukrainassa.

– Ei sillä, että Putin olisi heidän ohjailtavissaan, mutta siellä on äänekäs joukko, joka vaatii kovempia otteita. Päätarkoitus alueiden liitämisessä lienee kuitenkin pelotella länttä tukemasta "hyökkäystä Venäjän alueelle" ja nostattaa taistelutahtoa Venäjällä. Molemmissa tullaan epäonnistumaan, Toveri toteaa.

Kansainvälinen yhteisö tuomitsi liittämishankkeen jo hyvissä ajoin etukäteen. Jopa Serbia, joka on ollut Venäjän avainliittolainen Länsi-Balkanilla, ilmoitti ettei se tunnusta alueilla pidettyjä niin sanottuja kansanäänestyksiä.

Lisää hybriditoimia energiapulasta kärsivän Euroopan kiusaksi

Energiapulan ja taloushaasteiden kanssa kamppaileva Eurooppa on Venäjälle herkullinen kohde. Toverin mukaan Venäjä on käyttänyt vuosikausia paljon aikaa ja vaivaa löytääkseen länsimaiden infrastruktuurista heikkoja kohtia.

– Kun perinteinen sodankäynti menee näin huonosti, näyttää Venäjä palanneen siihen, missä se on menestynyt paremmin viimeiset 10–15 vuotta eli hybridisodankäyntiin, Toveri sanoo.

Aaltolan mukaan lännessä on oltava tarkkana ja tunnistettava omat heikot kohdat. Hänen mukaansa mahdollisista vaaranpaikoista ollaan tietoisia, ne pitää vain ottaa tosissaan.

Putin käyttää kylmästä sodasta opittuja keinoja

Ulkopoliittisen instituutin Aaltolan mukaan Venäjä käy nyt samaa likaista sotaa kuin kylmän sodan aikaan Saksassa. Tästä hyvä esimerkki on Nord Stream -kaasuputkiin kohdistuneet iskut Itämerellä, joita lännessä epäillään Venäjän aiheuttamiksi.

– Se, että aloitetaan tutkinta ja väitetään tekoa terroristiseksi, on suoraan Venäjän oppikirjasta. Asetetaan muut syyllisiksi siitä, mihin itse syyllistytään.

Aaltola kannustaakin perehtymään siihen, miten Venäjä on aikaisemmin sotiaan käynyt.

– Putin on tiedustelu-upseeri, joka näkee maailman erikoisoperaatioiden kautta. Eli nyt on hyvä katsoa, mitä Neuvostoliitto teki kylmän sodan aikaan. Se on se, mistä Putininkin innovaatiot syntyvät.