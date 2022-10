Nafo-liike taistelee Venäjää vastaan omilla, erikoisilla aseillaan – tästä syystä Ukrainan puolustusministeri vaihtoi kuvakseen ikonisen meemikoiran

Shiba inu -rotuinen koira virnuilee kellon vieressä kuvassa, jossa lukee "it’s HIMARS o’clock" – on Himars-aika.

Variaatiossa Iron Maidenin Number of the Beast -levyn kannesta yhtyeen maskotin Eddien on korvannut hymyilevä shiba inu, joka uhkaa Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia.

Tällaisia meemejä vyöryy Twitterissä vastaan tunnisteilla Nafo ja Nafofellas.

Nafo on, kuten arvata saattaa, sanaleikki Natosta ja tulee sanoista North Atlantic Fellas Organization. Nafo taistelee Kremlin disinformaatiota vastaan internetin omin lainalaisuuksin: meemeillä ja niin sanotulla shitpostauksella eli ironisella, herjaavalla sisällöllä.

Nafon kohdalla herjaukset kohdistuvat Venäjään ja sen sotakoneistoon sekä Putiniin.

Tunnuksenaan järjestö käyttää shiba inu -koiraa, joka on tuttu muun muassa doge-meemeistä.

Nafon toiminnan myötä moniin esimerkiksi Twitterissä esitettyihin Venäjän disinformaatioväitteisiin tulee ryöppy herjausta, meemejä ja oikaisuja henkilöiltä, joilla on doge profiilikuvanaan.

Ukrainan puolustusministerikin kiittänyt Nafoa

Nafon toiminta ei ole keskusjohtoista, vaan siihen voi osallistua kuka vain ja se onkin saanut nimekkäitä tukijoita.

Nafon dogea ovat käyttäneet avatareinaan niin Ukrainan puolustusministeri Oleksi Reznikov ja Viron pääministeri Kaja Kallas. Molemmat ovat kiittäneet Nafoa toimista Venäjän propagandaa vastaan ja varainkeruusta Ukrainan hyväksi.

Nafon toiminta jakautuukin informaatiovaikuttamiseen ja Ukrainalle annettaviin lahjoituksiin.

Vice-julkaisu kertoo, että Nafon toiminta alkoi muotoutua, kun Kama-niminen taiteilija alkoi editoida doge-koiraa Ukrainan sotaan liittyviin kuviin. Samaan aikaan georgialaiset vapaaehtoistaistelijat Ukrainassa alkoivat etsiä kalustolahjoituksia.

Kama ja georgialaiset vapaaehtoiset yhdistivät voimansa: Kama suunnitteli shiba inu -profiilikuvia Ukrainaan annettavia lahjoituksia vastaan.

Nafo-aktiivi suolasi venäläisdiplomaatin

Virolainen Ragnar Sass on auttanut Ukrainaa sodan alusta asti, mutta alkoi yhdistää toimintaansa Nafoon kesä-heinäkuun vaihteessa sen jälkeen, kun Vice julkaisi artikkelinsa Nafon toiminnasta.

Artikkelin mukaan Nafo tuli suuren yleisön tietoisuuteen kesäkuussa, kun Nafo-aktiivi vastasi venäläisdiplomaatti Mihail Uljanovin levittämään disinformaatioon Twitterissä.

Uljanov kirjoitti, ettei Venäjän hyökkäys Ukrainaan ollut provosoimaton, vaan tarkoituksena oli suojella Donbassin siviilejä, mihin nimimerkki @LivFaustDieJung vastasi, että Venäjän ratkaisuna näyttää olleen pommittaa Ukrainan kaikki siviilit.

– Sinä kirjoitit tämän järjettömyyden, en minä, Uljanov vastasi kommenttiin.

Hän sai vastineeksi Twitterin täydeltä kuittailua ja hänen lausahduksensa meemiytyi.

– Trollien kanssa on hankala toimia. Informaatio, jota Venäjä yrittää syöttää, on suurimmaksi osaksi absurdia eikä sen kanssa voi toimia vakavasti. Siksi on hyvä löytää uusia tapoja käsitellä sitä – ja Nafo on täydellinen siihen, Sass kertoo MTV Uutisten haastattelussa.

Suomalaiset mukana viemässä autoja Ukrainaan

Sass keskittyy päätoimisesti informaatiovaikuttamisen sijaan siihen, että hän etsii sellaisia avolava-autoja, joilla pystyy ajamaan hyvin huonokuntoisilla teillä ja teiden ulkopuolella, ja vie niitä Ukrainaan.

– Keskitymme avolava-autoihin, koska niitä voi käyttää niin moniin asioihin: niitä voi käyttää vastahyökkäyksiin ja haavoittuneiden kuljettamiseen. Ukrainassa on oltu hyvin kiitollisia.

– Otimme operaatiolle epävirallisen nimen 69. Haisteluprikaati (engl. 69th Sniffing brigade) ja olemme kutsuneet näitä autosaattueita Nafon saattueiksi – siten olemme käytännössä tulleet mukaan Nafon toimintaan.

Toiminta alkoi heti sodan alussa, mutta kesällä Sass alkoi käyttää Nafo-tunnuksia ja toimia Nafon alla, koska siten oli helppo kommunikoida globaalisti, mistä toiminnassa on kyse.

– Ihmiset ovat globaalisti osallistuneet näihin autosaattueisiin. Pikkuruisesta virolaisesta kylästä lahjoitettua autoa on käytetty vastahyökkäyksessä Harkovassa, Sass sanoo.

Viimeisimmässä Sassin Kiovasta julkaisemassa videossa viime viikonlopulta näkyi muutama auto suomalaisilla rekisterikilvillä varustettuna. Viimeisimmässä autosaattueessa olikin mukana myös suomalaisia autoja ja kuljettajia.

– Olemme löytäneet hyvin intohimoisia ihmisiä Suomesta, jotka ovat auttaneet meitä sekä löytämään autoja että keräämään varoja niihin, Sass kertoo.

Sass: Meemit tekevät sodasta helpomman katsoa

Nafon meemit voivat aiheuttaa helposti myös vastareaktion tai tunteen siitä, onko meemittely sotakuvastolla nyt ihan sopivaa.

Sassin tunne asiasta on päinvastainen. Hänen yrityksellään oli ennen Ukrainan sodan alkua toimintaa Ukrainassa, hänellä on maassa paljon ystäviä ja hänen vaimonsa on Ukrainan kansalainen. Sodan alku oli hänelle hyvin raskas.

Sass kokee, että meemikulttuurin kautta sotaa voi lähestyä eri tavalla.