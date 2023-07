Tutkija: Putinin atomiasekortti on ässä – "itsetuhoisen ja epätoivoisen" Kremlin ydinisku on niin karmea vaihtoehto, että se näkyy lännen päätöksissä

Hiroshima ja Nagasaki ovat vielä pitkään ihmisten mielissä sienipilvien lanaamia rauniokaupunkeja. Ydinaseissa on maailmanlopun kaiku, ja Kreml tietää sen. Siksi ydinasekortti on ollut osa Kremlin asearsenaalia Ukrainan suurhyökkäyksen alusta alkaen.

Kremlin on viime aikoina tyypillisesti tulkittu pelanneen ydinasekorttinsa, kun sillä on ollut sotilaallisesti ja/tai poliittisesti poikkeuksellisen heikko tilanne joko Ukrainassa tai yleisemmin.

– Ydinaseen käyttö on vaihtoehtona niin karmea, että pienikin todennäköisyys vaikuttaa politiikkaan. Sitä skenaariota pidetään lännessä yllä vähän isompana kuin mikä sen todennäköisyys on, Forsberg sanoo.

All Over Press

All Over Press

Ydinasepuhe on tehokkaampi ase kuin sienipilvi

– Ydinaseet ovat tosiasia ja niillä on peloteltu. Sillä on ihan varmasti ollut merkitystä siihen, kuinka suuri halu lännellä on osallistua sotaan. Se on rajoittanut tukea, Forsberg katsoo.