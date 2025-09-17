Nuoret kokevat voivansa jutella aikuisille aiempaa paremmin.

Kouluterveyskyselyssä saatiin positiivisia muutoksia edelliskertaan, kun kysely toteutettiin vuonna 2023.

Yksi merkittävimmistä parannuksista Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kyselyssä liittyy keskustelukulttuuriin – nuoret kokevat, että yhteys aikuisiin on vahvistunut.

Ammattikoululaiset sanovat olevansa myös aiempaa tyytyväisempiä elämäänsä.

Lisäksi syrjintää koetaan vähemmän ammatillisissa oppilaitoksissa, lukioissa ja vapaa-ajalla nyt kuin kaksi vuotta sitten.

Aikuisten kanssa voi jutella

Ammattikoululaisista 68 prosenttia kokee voivansa keskustella asioistaan vanhempien kanssa usein tai melko usein. Vastaava luku lukiolaisten keskuudessa on 73 prosenttia. Parannusta edellisvuoteen on molemmissa yhdeksän prosenttia.

Nuorten mielestä aikuiset kohtelevat heitä tasavertaisemmin, kun ikää kertyy lisää.

– Minulla on sellainen teoria, että aikuiset alkavat katsoa meitä vähemmän lapsina, puolikkaina ihmisinä, joiden mielipiteet eivät ole vielä kokonaan kehittyneet, ja alkavat enemmän katsoa meitä samanvertaisina. On helpompi keskustella asioista, arvioi Alppilan lukiossa tänä syksynä aloittanut Erik Satomäki.

Syrjintää ja yksinäisyyttä vähemmän

Lukiolaisista 18 prosenttia sanoi kokeneensa syrjintää koulussa tai vapaa-ajalla. Luku on laskenut vuoden 2023 tuloksista kahdeksan prosenttia.

Ammattikoululaisista syrjintää on kokenut 21 prosenttia. Edellisellä kyselykierroksella sama luku oli 30 prosenttia.

Nuorten mielestä kouluissa pyritään puuttumaan syrjintään tehokkaasti ja ainakin Helsingin Alppilan lukiossa vallitsee oppilaiden mukaan hyvä yhteishenki.

– Mua yläasteella ainakin syrjittiin jonkun verran. Siihen verrattuna aika lailla kenelle tahansa voi mennä puhumaan, aika lailla mistä vaan, Satomäki sanoo.

Niinikään Alppilan lukiossa opiskeleva Maria Saarela arvelee, että syrjintä on siirtynyt enemmän verkkoon.

– Musta tuntuu, että kasvotusten ei uskalleta tulla sanomaan, enemmänkin netissä tullaan sanomaan, kun ei siitä joudu vastuuseen. Koulussa, jos tullaan sanomaan, niin siihen tietenkin puututaan heti, Saarela pohtii.

Ammatillisissa oppilaitoksissa nuoret ovat tunteneet itsensä aiempaa vähemmän yksinäiseksi.

– Mulla on tosi paljon kavereita koulussa ja koulun ulkopuolella, en ole varmaan koskaan kokenut yksinäisyyttä, kertoo Maisonen.

Ammattikoululaiset tyytyväisempiä elämäänsä

Ammattikoululaiset sanovat olevansa myös aiempaa tyytyväisempiä elämäänsä.

Vuonna 2023 vain 56 prosenttia ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevista koki olevansa senhetkiseen elämäänsä tyytyväisiä.

Parannusta kahden vuoden takaisiin tuloksiin on kuusi prosenttia.

Ravintola- ja catering-alaa opiskeleva Stadin ammattiopistossa opiskeleva Antto Maisonen sanoo olevansa tyytyväinen elämän perusasioihin.

– Minulla on kaikki hyvin. Olen koulussa, voin elää turvassa ja saan ruokaa. Ei siihen paljoa tarvitse. Kaikilla on varmasti oma käsitys siitä, mitä on hyvä elämä, Maisonen listaa.

Mainittakoon loppuu vielä yksi positiivinen asia, joka korostui kaikissa koulukyselyyn osallistuneissa ikäluokissa – lapset ja nuoret pesevät hampaitaan entistä ahkerammin.

0:44 Katso videolta, mitä mieltä nuoret ovat positiivisista uutisista. Artikkelin alussa olevalta videolta näet useamman nuoren kommentit.