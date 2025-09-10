Valko-Venäjän armeija kertoi pudottaneensa drooneja

Valko-Venäjän armeija kertoo pudottaneensa drooneja maan ilmatilassa viime yönä. 

Armeija sanoi tuhonneensa useita drooneja, jotka olivat harhautuneet reitiltään Ukrainan ja Venäjän voimakkaan elektronisen häirinnän vuoksi. Valko-Venäjän armeija ei tarkentanut, olivatko sen pudottamat droonit ukrainalaisia vai venäläisiä.

Valko-Venäjän armeijan mukaan se oli kertonut Puolan ilmavoimille Puolaa lähestyvistä drooneista.

Valko-Venäjä on toiminut Ukrainan sodassa Venäjän liittolaisena ja sallinut muun muassa Venäjän joukkojen käyttää aluettaan.

