Valko-Venäjän armeija kertoi pudottaneensa drooneja

Valko-Venäjän armeija kertoo pudottaneensa drooneja maan ilmatilassa viime yönä.
Armeija sanoi tuhonneensa useita drooneja, jotka olivat harhautuneet reitiltään Ukrainan ja Venäjän voimakkaan elektronisen häirinnän vuoksi. Valko-Venäjän armeija ei tarkentanut, olivatko sen pudottamat droonit ukrainalaisia vai venäläisiä.
Valko-Venäjän armeijan mukaan se oli kertonut Puolan ilmavoimille Puolaa lähestyvistä drooneista.
Valko-Venäjä on toiminut Ukrainan sodassa Venäjän liittolaisena ja sallinut muun muassa Venäjän joukkojen käyttää aluettaan.