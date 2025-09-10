Puola pudotti venäläisiä lennokkeja ilmatilassaan – Risto E. J. Penttilä: "Selvästi provokaatio"

"Provosoidaan ja testataan länttä", toteaa Penttilä.

MTV Uutisten kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä pitää venäläisten droonien päätymistä Puolan ilmatilaan provokaationa, mutta ei näe tämän eskaloituvan Puolan tai Naton ja Venäjän väliseen sotaan.

Puolan asevoimien mukaan maan ilmatilaa loukattiin useita kertoja lennokeilla Venäjän Ukrainaan tekemän öisen hyökkäyksen yhteydessä. Puolan ja liittolaismaiden hävittäjiä lähetettiin taivaalle Puolan ilmatilan turvaamiseksi. Asevoimien mukaan drooneja ammuttiin alas.

MTV Uutiset seuraa Puolan tapahtumia tässä artikkelissa.

Penttilä pitää tätä merkittävänä tapahtumana, mutta se ei hänen mukaansa tarkoita sitä, että puolustusliitto Nato lähtisi sotaan.

– Tämä on merkittävä siksi, että tämä on selvästi provokaatio. Venäjä osoittaa, että se ei välitä, mitä länsi ajattelee. Rauhan prosessi ei sitä kiinnosta. Se haluaa yhä edelleen ratkaista Ukrainan tilanteen sodan keinoin, hän sanoi Huomenta Suomessa.

Penttilä ei näe, että tämä johtaisi mihinkään sen tyyppiseen, että Puola ja Venäjä olisivat vastakkain. Hänen mukaansa eskalaation kierre on ollut jo pitkään Ukrainan sisällä ja sotaa käydään yhä edelleen Ukrainan sisällä.

– Se, että droonit tulevat Puolaan on poikkeus, jolla provosoidaan ja testataan länttä. Se ei tarkoita sitä, että oltaisiin menossa Puolan tai Naton ja Venäjän väliseen sotaan.

Katso Penttilän koko haastattelu alla olevalta videolta. Siinä käsitellään myös Israelin iskua Qatariin.

