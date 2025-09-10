Pääministeri Tusk: Valtaosa drooneista tuli Valko-Venäjältä, Naton hävittäjät iskivät uhkaaviin maaleihin taivaalla

Puolan pääministerin Doland Tuskin mukaan maan ilmatilaa loukattiin viime yön aikana yhteensä 19 kertaa. Tusk kertoo, että suuri osa Puolan ilmatilaan tunkeutuneista drooneista lensi Valko-Venäjän puolelta.
Puola neuvottelee parhaillaan liittolaistensa kanssa maan ilmapuolustuksen tehostamisesta. Puola on lisäksi pyytänyt Naton neljännen artiklan aktivoimista. Kyseinen artikla koskee jäsenmaiden välisiä neuvotteluja, kun jokin jäsenmaa kokee olevansa uhattuna.
Sotilasliitto Nato osallistui myös Puolan ilmatilan puolustamiseen yöllä. Naton edustaja kertoo, että kyseessä on ensimmäinen kerta, kun liittouman hävittäjät ovat iskeneet liittolaismaan ilmatilassa lentäneitä potentiaalisia uhkaavia maaleja vastaan.
Nato tyhtyi toimeen
Naton edustajan mukaan Puolaan sijoitetut saksalaiset Patriot-torjuntaohjusjärjestelmät asetettiin valmiuteen. Myös italialainen tutkakone sekä Naton tankkauskone nousivat ilmaan.
Venäjän valtiollisen uutistoimiston RIA Novostin mukaan Puola ei ole antanut Venäjälle todisteita droonien alkuperästä. Puola kutsui Venäjän väliaikaisen asiainhoitajan, eli suurlähettilästä sijaistavan diplomaatin, puhutteluun.
Puolan ilmavoimat kertoo, että droonit lensivät syvälle ilmatilaan.
Sen seurauksena useita lentokenttiä jouduttiin tilapäisesti sulkemaan. Puolalaismedia Polsat Newsin mukaan yksi lennokki olisi pudonnut asuintaloon Wyryki-Wolan kylässä.