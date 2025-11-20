Puola kuvaa tilannetta "vakavimmaksi tapaukseksi moniin vuosiin".

Puolan ulkoministeriö kertoo, että maan Venäjän-suurlähettilään Krzysztof Krajewskin kimppuun on hyökätty Pietarissa.

Krajewski oli viime sunnuntaina matkalla puolalaisyhteisön luo juhlistamaan Puolan itsenäisyyspäivää, kun hänen kerrotaan joutuneen noin kymmenen aggressiivisesti käyttäytyneen henkilön kohteeksi.

Ryhmän kerrotaan kantaneen mukanaan puolalais- ja ukrainalaisvastaisia banderolleja.

Puolan ulkoministeriön mukaan joukko oli huudellut ja solvannut Krajewskia, minkä jälkeen he olivat yrittäneet käydä häneen käsiksi. Tämän jälkeen turvamiehet olivat puuttuneet tilanteeseen ja saattaneet suurlähettilään turvaan.

Puolan ulkoministeriö lähde toteaa, että kyseessä oli "vakavin tämänkaltainen tapaus moniin vuosiin".

Tilanne tallentui videolle, joka esitettiin Pietarin alueen tv-kanavalla.

Video on nähtävissä alapuolelta. Jos upotus ei näy, voit katsoa sen täältä.

Puola kertoo lähettäneensä Venäjälle asiasta nootin. Venäjällä taas syytetään suurlähettilään turvamiehiä tilanteen eskaloimisesta, kertoo Euromaidan.