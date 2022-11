Vetoaako Puola Naton hätäkokouksessa neljänteen artiklaan – tämä tilanteesta tiedetään nyt

Puola on nostanut sotilasyksiköidensä valmiutta

Duda kertoi, että tutkinta asiasta on käynnissä. Presidentti sanoi myös, että ohjus oli mitä todennäköisimmin venäläisvalmisteinen.

Pääministeri Mateusz Morawiecki on kehottanut puolalaisia pysymään rauhallisina eilisestä tragediasta huolimatta. Pääministerin mukaan nyt on oltava varovaisia ja osoitettava malttia.

Neljännen artiklan mukaan ”Sopimuspuolet neuvottelevat keskenään aina, kun sopimuspuolen mielestä jonkun sopimuspuolen alueellinen koskemattomuus, poliittinen itsenäisyys tai turvallisuus on uhattuna.”

Zelenskyi kertoi myöhemmin Twitterissä, että noin kahdeksalle miljoonalle kuluttajalle on onnistuttu palauttamaan sähköt. Vielä illan lausunnossaan hän sanoin noin kymmenen miljoonan ihmisen olevan ilman sähköjä. Aiemmin Ukrainan viranomaiset puhuivat seitsemästä miljoonasta kotitaloudest

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin mukaan alustavien tietojen perusteella on epätodennäköistä, että Puolaan osunut ohjus ammuttiin Venäjältä.

Bidenin mukaan tähän viittaa ohjuksen lentorata. Presidentti kuitenkin sanoi, että tutkinta on vielä kesken. Hän vakuutti, että Yhdysvallat liittolaisineen selvittää tarkasti, mitä tapahtui.

Biden ja Yhdysvaltain keskeisten liittolaisten johtajat pitivät keskiviikkoaamuna hätäkokouksen Puolan tapauksesta Indonesian Balilla, jossa on meneillään G20-kokous.

Puolan pääministeri Mateusz Morawieckin mukaan Puola on päättänyt lisätä ilmatilansa valvontaa.

Ministeriön mukaan Venäjän suurlähettiläs on kutsuttu kuultavaksi asian tiimoilta. Venäjä on kiistänyt osallisuutensa Puolassa raportoituihin räjähdyksiin.

Kaksi ihmistä sai tiistaina surmansa Nato-maa Puolassa, kun vahvistamattomien tietojen mukaan venäläiset ohjukset iskeytyivät puolalaiskylään lähellä Ukrainan rajaa. Stoltenberg on painottanut, että tapauksesta täytyy saada selville tosiasiat.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on keskustellut Puolan presidentin Andrzej Dudan kanssa. Biden on tarjonnut Yhdysvaltain täyden tuen Puolan räjähdysten tutkintaan.

Britannia tutkii kiireisesti tietoja liittyen Puolaan iskeytyneisiin ohjuksiin ja on yhteydessä Puolaan sekä Nato-liittolaisiin, kertoo ulkoministeri James Cleverly.

Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan hänellä ei ole tietoa Puolassa sattuneisiin räjähdyksiin liittyen. Väitteiden mukaan kyseessä olisivat olleet Venäjän ohjukset, mutta Venäjä on kiistänyt asian.

Puolan ilmoitus hätäistunnosta tuli sen jälkeen, kun vahvistamattomien tietojen mukaan venäläiset ohjukset olivat iskeytyneet Nato-maa Puolan puolelle lähellä Ukrainan rajaa. Venäjä on kiistänyt iskut.

Tiistai 15.11:

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on ollut yhteydessä Puolan viranomaisiin Puolassa sattuneiden räjähdysten takia. Macronin mukaan keskiviikon G20-kokous on tärkeä hetki huomion kiinnittämiseksi Ukrainan tilanteeseen

Stoltenbergin mukaan Nato seuraa tilannetta. Stoltenbergin mukaan on tärkeää, että kaikki faktat saadaan selville.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel sanoo olevansa järkyttynyt tiedoista, että ohjus tai muu aseistus on tappanut kaksi ihmistä Euroopan unioniin kuuluvassa Puolassa.

Venäjä on kiistänyt osallisuutensa tapaukseen.

Suomen ulkoministeriö kertoo Twitterissä seuraavansa uutisointia Puolasta ja ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) on ollut yhteydessä Suomen edustustoon Puolan pääkaupungissa Varsovassa sekä ulkoministerikollegoihin.

Kaksi ihmistä on kuollut Venäjän ohjusten iskeydyttyä Nato-maa Puolan puolelle, kertoo yhdysvaltalainen tiedustelulähde uutistoimisto AP:lle. Yhdysvaltain puolustusministeriö sanoo, ettei se pysty vahvistamaan mediatietoja venäläisohjusten iskeytymisestä Puolan maaperään, mutta sanoi tutkivansa asiaa. Myös sotilasliitto Naton edustaja kertoi liiton tutkivan vahvistamattomia tietoja ohjuksista.

Venäjän puolustusministeriö puolestaan kiisti iskut kohteisiin lähellä Ukrainan ja Puolan rajaa, kertoi uutistoimisto Interfax. Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu sanoi viestipalvelu Telegramissa, että Puolan median ja viranomaisten lausunnot venäläisohjusten iskeytymisestä Puolan puolelle, on tahallinen provokaatio, jonka tarkoituksena on tilanteen kärjistäminen.

– Puolasta kantautuvat uutiset ovat vakavia. Suomi seuraa tiiviisti Puolan tilannetta ja odottaa lisätietoa tapahtumista. Seisomme Puolan rinnalla ja reagoimme kun käsillä on tarvittu tilannekuva. Yhdessä. Yhtenäisinä, kirjoittaa pääministeri Sanna Marin (sd.) Twitterissä.

– Uutiset Puolasta ovat huolestuttavia. Tarkan ja vahvistetun tiedon saaminen on nyt ensiarvoisen tärkeää. Sen jälkeen on johtopäätösten aika. Tilannetta seurataan herkeämättä, tasavallan presidentti Sauli Niinistö twiittaa.

Zelenskyin mukaan Ukraina tukee Puolaa "kuten aina". Isku Naton maaperälle on merkittävä käänne, ja toimia vaaditaan.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltolan mukaan ohjusten iskeytyminen Puolaan on Venäjältä perin holtitonta.

– Provokaatio testaa Puolaa, ja lisännee halua laajentaa Ukraina-tukea. Vielä on auki, kuinka tuottamuksellinen teko oli. Jos tahallinen, odotusarvona on mahdollisten iskujen jatkuminen. Venäjä on iskuilla uhkaillut koko ajan.