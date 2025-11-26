Puolan haluaa korvata neuvostoaikaisen sukellusveneensä moderneilla ruotsalaisaluksilla.

Puola on päättänyt ostaa kolme sukellusvenettä Ruotsin Saabilta. Asiasta kertoo Puolan puolustusministeri Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Puolustusministerin mukaan kauppasopimus A26-mallin sukellusveneistä allekirjoitetaan vielä tämän vuoden aikana. Puolan mukaan sopimuksen arvo on yli 2,3 miljardia euroa.

Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson sanoi kaupan todistavan sen, että Ruotsin puolustusteollisuus on vahva ja Saabilla maailman johtava sukellusveneohjelma.

– Puolalla ja Ruotsilla on syvä yhteinen näkemys Euroopan turvallisuuden haasteista. Ruotsi ja Puola ottavat yhdessä isomman vastuun Itämeren turvallisuudesta, hän lisäsi X-viestissään.

Puola: Lisää Itämeren turvallisuutta

Sopimus on osa Puolan pyrkimystä uudistaa sotakalustoa. Moderneilla ruotsalaisaluksilla se korvaisi ainoan, jatkuvasti korjauksia vaatineen neuvostoaikaisen sukellusveneensä.

Kun se olisi lopulta poistettu käytöstä, Puolan sukellusveneilijöille ei olisi jäänyt mitään, millä he olisivat voineet kouluttautua tai ylläpitää taitojaan.

Kosiniak-Kamyszin mukaan sopimuksesta kilpaili Ruotsin lisäksi viisi muutakin maata: Ranska, Saksa, Espanja, Italia ja Etelä-Korea.

– Ruotsin tarjous on ainoa, joka täyttää kaikki laivaston odotukset, Kosiniak-Kamysz kertoi toimittajille AFP:n mukaan.

Päätöksellä sukellusveneistä Itämerelle rakennetaan uutta turvallisuusinfrastruktuuria, hän lisäsi.