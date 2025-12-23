Ruotsin kuningatar Silvia viettää juhlapäiväänsä.
Ruotsin kuningatar Silvia täyttää 23. joulukuuta 82 vuotta. Kyseessä on niin ikään yleinen liputuspäivä Ruotsissa.
Juhlapäivän kunniaksi hovi julkaisi kuningattaresta syntymäpäiväkuvan Instagramissa. Julkaisussa kuningatar poseeraa sinisessä jakussa.
Expressenin mukaan kuva on otettu aikaisemmin tänä vuonna.
Jos jukaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
Silvian juhlapäivää vietettiin myös sotilaallisin menoin, kun kuningattaren kunniaksi ammuttiin 21 tykinlaukausta Tukholman Skeppsholmenissa, Bodenissa, Härnösandissa, Karlskronassa ja Göteborgissa.
Saksalaissyntyinen Silvia muutti Ruotsiin avioituakseen kanssa ollessaan 32-vuotias. Pariskunta tapasi alun perin Münchenin olympialaisissa vuonna 1972.