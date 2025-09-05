Poliisikoira selvisi lopetusuhalta, pieni lumileopardi teki ensiesiintymisensä – katso, mitä hyvää meillä ja maailmalla on tapahtunut!

Maailmassa riittää synkkiä uutisia, mutta tästä artikkelista niitä et löydä. MTV Uutiset koostaa tähän artikkeliin joka viikko uutisia, joista tulee hyvä mieli.
Koskettava yllätysvieras keskeytti ukrainalaisparin hääseremonian
Perhonen teki jotain yllätävää hääseremoniassa.Shutterstock ja Kameraone
Ukrainalaiset Yelyzaveta Subachova ja Mykola Subachov olivat vannomassa vihkivalojaan. Yllättäen tilaisuus keskeytyi koskettavalla tavalla.
Viisivuotiaan Caspianin noheva toiminta pelasti isoveljen hengen – upea tunnustus!
Hengenpelastusmitalin myöntämiselle on korkeat kriteerit.Credit: Prisma by Dukas Presseagentur GmbH / Alamy Stock Photo
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Marko Pukkinen on luovuttanut sankarillisen teon tehneelle kuusivuotiaalle Caspianille hengenpelastusmitalin.
Lumileopardipentu Bheri näyttäytyi
Pentu uskaltautui ulkoilmaan.
Englantilaisessa eläintarhassa syntyi kesällä harvinainen ja erityisen toivottu lumileopardipentu, josta nähtiin nyt ensimmäinen vilaus!
Jessikan pihalle ilmestyi suloisia omenavarkaita
Jessika sai apua ylimääräisten omenoiden tuhoamiseen.
Järvenpääläisen Jessika Mannilan pihalle ilmestyi kolme yllättävää herkuttelijaa.
Poliisikoira Riki oli lopetusuhan alla – somekeräys pelasti
Riki on urallaan pelastanut ihmishengenkin.Poliisikoirayhdistys / MTV
Poliisikoira Riki loukkaantui matkalla töihin ja pelko oli, että se pitää lopettaa. Somekansa kuitenkin keräsi leikkaukseen tarvittavat rahat parissa päivässä.
SPR:n Kontille yllätyslahjoitus
Tälle aarteelle ei voinut määrittää hintaa.Kuva: SPR Kontti
Suomen Punaisen Ristin Kontti-myymälässä Tampereella koettiin alkukesällä 2025 todellinen yllätys. Lahjoitusten seasta paljastui varsinainen kulttuuriaarre.
Leijonalauma pääsi piilokameraan
0:38Yhdysvaltojen Oregonissa paikallisen eläintarhan naarasleijona ihmetteli leijonia kuvaavaa kameraa. Kamera joutui kirjamellisesti jopa leijonan kitaan. Katso hauska video!
