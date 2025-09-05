Poliisikoira selvisi lopetusuhalta, pieni lumileopardi teki ensiesiintymisensä – katso, mitä hyvää meillä ja maailmalla on tapahtunut!

Maailmassa riittää synkkiä uutisia, mutta tästä artikkelista niitä et löydä. MTV Uutiset koostaa tähän artikkeliin joka viikko uutisia, joista tulee hyvä mieli.

Perhonen teki jotain yllätävää hääseremoniassa.Shutterstock ja Kameraone

Ukrainalaiset Yelyzaveta Subachova ja Mykola Subachov olivat vannomassa vihkivalojaan. Yllättäen tilaisuus keskeytyi koskettavalla tavalla.

Hengenpelastusmitalin myöntämiselle on korkeat kriteerit.Credit: Prisma by Dukas Presseagentur GmbH / Alamy Stock Photo

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Marko Pukkinen on luovuttanut sankarillisen teon tehneelle kuusivuotiaalle Caspianille hengenpelastusmitalin.

Isoveli syttyi tuleen kesken leikin – viisivuotiaan Caspianin noheva toiminta pelasti hengen

Pentu uskaltautui ulkoilmaan.

Englantilaisessa eläintarhassa syntyi kesällä harvinainen ja erityisen toivottu lumileopardipentu, josta nähtiin nyt ensimmäinen vilaus!

Jessika sai apua ylimääräisten omenoiden tuhoamiseen.

Järvenpääläisen Jessika Mannilan pihalle ilmestyi kolme yllättävää herkuttelijaa.

Riki on urallaan pelastanut ihmishengenkin.Poliisikoirayhdistys / MTV

Poliisikoira Riki loukkaantui matkalla töihin ja pelko oli, että se pitää lopettaa. Somekansa kuitenkin keräsi leikkaukseen tarvittavat rahat parissa päivässä.

Tälle aarteelle ei voinut määrittää hintaa.Kuva: SPR Kontti

Suomen Punaisen Ristin Kontti-myymälässä Tampereella koettiin alkukesällä 2025 todellinen yllätys. Lahjoitusten seasta paljastui varsinainen kulttuuriaarre.

0:38 Yhdysvaltojen Oregonissa paikallisen eläintarhan naarasleijona ihmetteli leijonia kuvaavaa kameraa. Kamera joutui kirjamellisesti jopa leijonan kitaan. Katso hauska video!

