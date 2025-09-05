Poliisikoira selvisi lopetusuhalta, pieni lumileopardi teki ensiesiintymisensä – katso, mitä hyvää meillä ja maailmalla on tapahtunut!

hyvät0509
Poliisikoira Rikin pelasti somekansan hyvä tahto. Pikkuinen lumileopardi teki ensiesiintymisensä.Poliisikoirayhdistys / MTV
Julkaistu 05.09.2025 19:01

Hannakaisa Taskinen

hannakaisa.taskinen@mtv.fi

Maailmassa riittää synkkiä uutisia, mutta tästä artikkelista niitä et löydä. MTV Uutiset koostaa tähän artikkeliin joka viikko uutisia, joista tulee hyvä mieli.

Koskettava yllätysvieras keskeytti ukrainalaisparin hääseremonian

etu perhonenPerhonen teki jotain yllätävää hääseremoniassa.Shutterstock ja Kameraone

Ukrainalaiset Yelyzaveta Subachova ja Mykola Subachov olivat vannomassa vihkivalojaan. Yllättäen tilaisuus keskeytyi koskettavalla tavalla.

Lue koko juttu: Koskettava yllätysvieras keskeytti ukrainalaisparin hääseremonian

Viisivuotiaan Caspianin noheva toiminta pelasti isoveljen hengen – upea tunnustus!

Kollaasikuva hengenpelastusmitali NärpiöHengenpelastusmitalin myöntämiselle on korkeat kriteerit.Credit: Prisma by Dukas Presseagentur GmbH / Alamy Stock Photo

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Marko Pukkinen on luovuttanut sankarillisen teon tehneelle kuusivuotiaalle Caspianille hengenpelastusmitalin.

Lue koko juttu: Isoveli syttyi tuleen kesken leikin – viisivuotiaan Caspianin noheva toiminta pelasti hengen

Lumileopardipentu Bheri näyttäytyi

bherrPentu uskaltautui ulkoilmaan.

Englantilaisessa eläintarhassa syntyi kesällä harvinainen ja erityisen toivottu lumileopardipentu, josta nähtiin nyt ensimmäinen vilaus!

Lue koko juttu: Video: Lumileopardipentu Bheri näyttäytyi

Jessikan pihalle ilmestyi suloisia omenavarkaita

0209-netti-omenapeuratJessika sai apua ylimääräisten omenoiden tuhoamiseen.

Järvenpääläisen Jessika Mannilan pihalle ilmestyi kolme yllättävää herkuttelijaa.

Lue koko juttu: Jessikan pihalle ilmestyi erikoisia omenavarkaita – lapset haltioissaan

Poliisikoira Riki oli lopetusuhan alla – somekeräys pelasti

0509, poliisikoira, rikiRiki on urallaan pelastanut ihmishengenkin.Poliisikoirayhdistys / MTV

Poliisikoira Riki loukkaantui matkalla töihin ja pelko oli, että se pitää lopettaa. Somekansa kuitenkin keräsi leikkaukseen tarvittavat rahat parissa päivässä.

Lue koko juttu: Ihmishengenkin pelastanut Riki oli lopetusuhan alla – poliisikoiran tulevaisuus valoisa onnistuneen somekeräyksen ansiosta

SPR:n Kontille yllätyslahjoitus

Konttiin lahjoitettu Veijo Meren käsikirjoitus. Kuva: SPR KonttiTälle aarteelle ei voinut määrittää hintaa.Kuva: SPR Kontti

Suomen Punaisen Ristin Kontti-myymälässä Tampereella koettiin alkukesällä 2025 todellinen yllätys. Lahjoitusten seasta paljastui varsinainen kulttuuriaarre.

Lue koko juttu: SPR:n Kontille yllätyslahjoitus – kulttuuriaarretta ei voitu laittaa myyntiin: "Poikkeuksellista, että teemme tällaisen päätöksen"

Leijonalauma pääsi piilokameraan

0:38imgYhdysvaltojen Oregonissa paikallisen eläintarhan naarasleijona ihmetteli leijonia kuvaavaa kameraa. Kamera joutui kirjamellisesti jopa leijonan kitaan. Katso hauska video!

Lue myös: 

Brittikaupunki kinusi vuosia hidastetöyssyjä – huvittava lopputulos

Banaanista tehty vulva myytiin hurjalla summalla – ostajakin piti hintaa naurettavana

Musiikkikustantajat palkitsivat KAJ'n vuoden biisistä ja vientiteosta

Paula Vesala on raskaana

Mikä oli oma suosikkisi? Voit jakaa sen somessa aihetunnisteella #mtvuutiset #hyvauutinen

MTV Uutiset ottaa vastaan vinkkejä sekä kuvia ja videoita hyvistä kokemuksista, sankariteoista ja paikallisista ilon aiheista. Voit laittaa omasi osoitteella uutiset@mtv.fi tai tämän linkin kautta.

Lisää aiheesta:

Terveiset perseideiltä ja yksinhuoltajaisän riemukas voittotuuletus – katso, mitä hyvää meillä ja maailmalla on tapahtunut!Pöllön poikasia ja Nash-vauvan koskettava ennätys – katso, mitä hyvää meillä ja maailmalla on tapahtunut!Ilvekset yllättivät Mynämäessä ja Lempäälässä, italialaiset maistoivat mämmiä – katso, mitä hyvää meillä ja maailmalla on tapahtunut!Hillitön hetki raskausneuvolassa ja poikkeuksellinen näky Turussa – katso, mitä hyvää meillä ja maailmalla on tapahtunut!Artun epäonnisen hulvaton pilkkireissu ja poliisin täpärä pelastus Kaliforniassa – lue, mitä hyvää meillä ja maailmalla on tapahtunut!Masi-koiran ihmepelastuminen ja rakkausuutisia – katso, mitä hyvää maailmalla on tapahtunut!
Hyvän mielen jututLifestyle

Tuoreimmat aiheesta

Hyvän mielen jutut