Paula Vesala on raskaana: "Potkuja!"

Julkaistu 02.09.2025 21:30
Johanna Pakarinen

Paula Vesala kertoo Instagram-julkaisussaan olevansa raskaana.

PMMP-yhtyeestä tuttu laulaja Paula Vesala, 43, kertoo Instagram-julkaisussaan olevansa raskaana.

– Olen saanut pitää salaisuutta, jota toivoin hirmuisen kauan, ja luovutinkin jo. Sanottiin että olisi mahdotonta, mutta hän päätti tulla kuitenkin. Toivon että kaikki menee hyvin. Teatterissa on hyvä ja tähänkin tilanteeseen sopiva sanonta ennen ensi-iltoja onnentoivotuksen sijaan: Potkuja! 

Vesala kertoo julkaisussa, että sen kuvan on ottanut hänen 17-vuotias esikoisensa.

Vesala on ollut aiemmin yhdessä The Rasmus-yhtyeestä tunnetun Lauri Ylösen kanssa.

Pari alkoi seurustella vuonna 2004 ja he erosivat vuonna 2016.

Parilla on yhteinen vuonna 2008 syntynyt lapsi.

