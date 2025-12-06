Ajatus omasta joulukylästä syntyi yli 20 vuotta sitten, ja nyt Kristiinan olohuoneessa kohoaa satumainen rakennelma.

Iisalmessa asuvan Kristiina Ahlstenin olohuoneeseen on rakennettu yli viiden metrin pituinen joulukylä.

Ajatuksen omasta joulukylästä Ahlsten sai vuonna 1999 ollessaan Espanjan Malagassa ja nähdessään paikallisessa kaupassa suuren joulukylärakennelman.

– Se oli valtavan iso ja ihana, mutta sitten se jäi pois mielestä, enkä enää muistanut sitä kuin ajoittain. Kun muutimme tänne Espoosta vuonna 2017, tuli ajatus, että nyt meillä on tilaa, ja olen aina haaveillut tällaisesta kylän rakentamisesta, Ahlsten kertoo.

Ensimmäisen joulukylänsä Ahlsten rakensi olohuoneeseensa vuonna 2019. Tuolloin valmistunut kylä oli vaatimaton verrattuna tämän joulun rakennelmaan.

Nyt kylä täyttää Ahlstenin omien sanojen mukaan puolet olohuoneesta, ja sieltä löytyy junaradan lisäksi lukuisia yksityiskohtia, kuten karkkikauppoja, karuselleja, maailmanpyörä, törmäysautoja ja eläintarha sekä tietenkin ihmishahmoja.

– Kaikkea mahdollista löytyy, mitä pitääkin löytyä.

Jutun alussa olevalta videolta voit katsoa, miltä tämän vuotinen joulukylä näyttää.