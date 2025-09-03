KAJ palkittiin vuoden biisistä ja vientiteosta – Darudelle kunniapalkinto: "Soi yhä ympäri maailman"

Julkaistu 58 minuuttia sitten

MTV VIIHDE – STT

Suomen Musiikkikustantajat on palkinnut KAJ'n vuoden biisistä ja vuoden vientiteosta. 

Suomenruotsalainen KAJ-trio edusti Ruotsia tämän vuoden Euroviisuissa kappaleellaan Bara Bada Bastu. Kappaleesta tuli valtava ilmiö, ja trio sijoittui Euroviisuissa neljänneksi.

Musiikkikustantajien vuoden kunniapalkinto myönnettiin Darudelle eli Ville Virtaselle, jonka kansainvälinen jättihitti Sandstorm julkaistiin 25 vuotta sitten.

– Kyseinen teos soi edelleenkin ympäri maailman japanilaisista yökerhoista Pohjois-Amerikan kiekkoareenoille, sanoi Suomen Musiikkikustantajat ry:n hallituksen puheenjohtaja Tommi Tuomainen tiedotteessa.

Kevyen musiikin tekijän palkito Emma Johanssonille

Lisäksi vuoden kevyen musiikin tekijänä palkittiin Emma Johansson, joka on kirjoittanut hittejä muun muassa Mirellalle ja Abreulle. Hänet tunnetaan myös Emma & Matilda -duosta.

Vuoden avoimen kategorian teos -palkinnon sai puolestaan Matti Mikkolan johtama Saimaa, joka julkaisi viime vuonna kaksi kriitikoiden kehumaa albumia. 

Taidemusiikin saralla vuoden suurimuotoisen teoksen säveltäjän palkinnon sai Outi Tarkiainen teoksestaan The Rapids Of Life.

Musiikkikustantajien vuotuiset palkinnot jaettiin keskiviikkona Helsingissä. 

Palkintojen ehdokkaat valitsivat Suomen Musiikkikustantajat ry:n jäsenet, ja voittajista päättivät kutsuraadit. 

Palkintojen tavoitteena on nostaa esiin yksittäisiä kustannettuja teoksia ja tekijöitä sekä edistää musiikkikustantamisen tunnettuutta ja arvostusta.

KAJEuroviisutVientiPalkinnotMusiikkiRuotsiHelsinkiDarudeVille Virtanen

