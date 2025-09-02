Koskettava yllätysvieras keskeytti ukrainalaisparin hääseremonian

Kutsumaton mutta sitäkin kauniimpi vieras keskeytti pariskunnan hääseremonian.

Ukrainalaiset Yelyzaveta Subachova ja Mykola Subachov olivat vannomassa vihkivalojaan. Yllättäen perhonen ilmaantui keskeyttämään arvokkaan tilaisuuden koskettavalla tavalla.

Ensin perhonen lensi Mykolan sormelle ja pian siitä Yelyzavetan rinnalle. Koko hääseurue hiljeni huokaisujen saattelemana seuraamaan perhosta.

Ennen kuin perhonen lensi pois, kävi se myös koskettamassa sekä morsiamen ja sulhasen otsaa.

Perhosesta uutisoitiin muun muassa Yahoo! -sivustolla. Videoklippi on kerännyt pelkästää Britannian yleisradioyhtiö BBC:n Tiktok-tilillä yli 13,5 miljoonaa näyttökertaa.

Katso videolta jo miljoonia ihmisiä koskettanut hetki hääseremoniasta.

Perhonen symboloi muutosta

Perinteisesti perhoset symboloivat monenlaisia asioita ihmisille elämän eri virstanpylväissä. Perhonen elää monivaiheisen elämän toukasta koteloon ja lopulta siivekkääksi olennoksi. Sen takia se on voimakas symboli muutokselle, toivolle ja henkilökohtaiselle kehitykselle.

Jotkut uskovat perhosen nähdessään, että edesmennyt ja rakas ihminen olisi ilmaantunut tervehtimään tuonpuoleisesta.

Video hääseremonian keskeyttäneestä perhosesta vaikuttaa olevan aito. Perhonen ei siis ollut osa hääseremonian suunnitelmia.

– Tuo on tervehdys joltakin menetetyltä läheiseltä tuonpuoleisesta, kommentoi eräs videon nähnyt.

– Sain kylmät väreet. Tämä on kuin siunaus juuri oikealla hetkellä, ihastelee toinen.

– Tämä on todiste siitä, ettei parhaita hetkiä yksinkertaisesti voi suunnitella etukäteen, kommentoi kolmas.

Lähteet: Kameraone, BBC/TikTok ja Yahoo!