Jessikan pihalle ilmestyi erikoisia omenavarkaita – lapset haltioissaan

Järvenpääläisen perheen tiistaiaamu sai jännittävän alun.

Syksyn tullen joissain kotitalouksissa kohdataan positiivinen ongelma: pihamaan omenapuut tuottavat enemmän satoa kuin omenoille olisi tarvetta.

Tämä on tilanne myös järvenpääläisen Jessika Mannilan perheen kohdalla.

– Muutamat piirakat on tullut leivottua ja lapset syövät joitain, mutta kyllä niitä aina aika paljon jää yli, Mannila kertoo.

Peurat saapuivat varkaisiin

Pientä apua omenamenekkiin antoivat yllättävät vieraat, jotka saapuivat herkuttelemaan tiistaiaamuna – nimittäin pihalle saapui kolme peuraa.

Mannila seurasi tilannetta ikkunasta lastensa kanssa. Perheen pikkuväki oli yllätysvieraista haltioissaan.

– Oli aika jännittävää. Sanoivat, että ole hiljaa, etteivät ne pelästy, Mannila kertaa jälkikasvunsa reaktiota.

