SPR:n Kontille yllätyslahjoitus – kulttuuriaarretta ei voitu laittaa myyntiin: "Poikkeuksellista, että teemme tällaisen päätöksen"

Tuntematon lahjoittaja lahjoitti Suomen Punaisen Ristin Kontti-myymälään Veijo Meren käsikirjoituksen.

Suomen Punaisen Ristin Kontti-myymälässä Tampereella koettiin alkukesällä 2025 todellinen yllätys. Lahjoitusten seasta paljastui vanha pahvinen kansio täynnä koneella kirjoitettuja arkkeja.

Kanteen oli käsin kirjoitettu kuvaus "Veijo Meri" ja "Mannerheim".

Meri julkaisi teoksen C. G. Mannerheim, Suomen marsalkka vuonna 1988.

"Alkulajittelussa oli heti bongattu, että tämä oli poikkeuksellinen"

Sitä, millaisen tavaraerän mukana Meren teksti Konttiin saapui, ei tiedetä.

– Tätä on vaikea sanoa, koska lahjoitukset tulevat nimettömänä. Emme tiedä, kuka mitäkin lahjoittaa. Lahjoittajat tuovat pääsääntöisesti lahjoitukset itse sisälle lahjoitusrullakoihin, kertoo ketjupäällikkö Tiina Laurila.

Lue myös: Arkeologinen ihmelöytö kökötti koulun aulassa yli 20 vuotta

Lahjoitusrullakosta tuotteet menevät alkulajitteluun. Siellä tutkitaan, onko tuote myyntikuntoinen, ja voiko sen myydä.

Meren nimellä merkitty kansio kiinnitti heti työntekijän huomion.

– Alkulajittelussa oli heti bongattu, että tämä oli poikkeuksellinen. Käsikirjoitus oli ruskeassa pahvikotelossa, jossa oli kirjoitusta.

Lahjoitettiin SKS:lle: "On tosi poikkeuksellista, että teemme tällaisen päätöksen"

Laurila on ollut Kontissa töissä lähes kymmenen vuotta. Vastaavanlaista lahjoitusta ei ole koskaan tullut eteen.

– Kerran tuli pienen karhunpennun talja. Sitä ei voitu myydä, koska mukana ei ollut virallisia todisteita siitä, että karhu esimerkiksi on luvallisesti metsästetty. Taljan eteen piti tehdä hieman työtä, että mitä sille tehdään. Se päätyi museoon, Laurila muistaa.

Myöskään Meren käsikirjoitusta ei haluttu laittaa julkisesti myyntiin. Se päädyttiin lahjoittamaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle, SKS:lle.

– On tosi poikkeuksellista, että teemme tällaisen päätöksen. Arvostamme todella kaikkia lahjoituksia, mutta tässä tapauksessa ajattelimme, että kyseinen lahjoitus on suomalainen kansallisaarre, joka myös säilyy parhaiten osana SKS:n kokoelmia.

"Suomalaisen kulttuurin aarre" päätyi osaksi kokoelmaa

Laurilan mukaan lähes 70 prosenttia Kontissa myydyistä tuotteista vaihtaa omistajaa alle viidellä eurolla. Olisi ollut lähes mahdotonta määritellä Meren käsikirjoitukselle hintaa.

– Se on melkein 40 vuotta vanha, miten nopeasti ostaja olisi löytynyt, ja miten käsikirjoitusta olisi säilytetty siihen saakka niin, ettei se olisi vaurioitunut? Ajattelimme, että teksti on suomalaisen kulttuurin aarre, jonka on hyvä päätyä taholle, missä se on tutkijoiden käytössä ja se säilytetään asianmukaisesti.

Laurila nouti käsikirjoituksen työmatkallaan Tampereelta ja kuljetti sen itse SKS:n tiloihin Helsinkiin.

– He heti totesivat, että se on ihan aito. SKS oli hyvin iloinen, että sai tällaisen tuotteen kokoelmiinsa. Heillähän on muutakin Mannerheim-kirjaan liittyvää arkistossaan. Tämä meni osaksi kokoelmaa.

Katso myös: Millaisia aarteita käytettyjen tavaroiden joukossa piilee? Näitä esineitä hamutaan erityisesti

3:21 Toisen lahjoitus on toisen aarre – Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskusten kenttäpäällikön Jani Åfeltin parhaat vinkit.