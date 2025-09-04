Brittikaupunki kinusi vuosia hidastetöyssyjä – huvittava lopputulos

"Töyssyt" osoittautuvat totaaliseksi pettymykseksi.
Asuinalue Norfolkissa sai kauan kaipaamansa hidastetöyssyt, jotka tosin osoittautuivat välittömäksi pettymykseksi.
Paikalliset asukkaat olivat toivoneet hidasteita vuosia: kyseisellä tiellä saa ajaa 30 kilometrin tuntivauhtia, mutta asukkaiden mukaan hurjastelu on yleistä ja onnettomuus vain ajan kysymys.
Tiehen asennetut "töyssyt" eivät tilannetta kuitenkaan ratkaisseet. Katso yltä video tapahtumapaikalta!
Hidastaminen meni plörinäksi: "Eivät ne tee mitään"
Töyssyt asennettiin elokuussa 2025. Ne maksoivat noin 7 300 puntaa eli noin 6 200 euroa.
– Tämä on ollut hukkaan heitettyä rahaa, koska eivät ne tee mitään. Toivoin niitä paikalle, mutta eivät ne tunnu hidastavan kuskeja, paikallinen Ruta Ramaske, 47, kuvaa.
Joidenkin asukkaiden mukaan pelkkä töyssymerkinnän olemassaolo on tuonut pientä apua kaahausongelmiin. Ongelman juurisyy kuitenkin on, etteivät töyssyt vastaa vaatimuksia. Ne ovat liian matalat.
Norfolkin piirikunnanvaltuusto on ilmoittanut, että töyssyjä tullaan korottamaan ilman lisämaksua kunnalle. Rakennuttaja maksaa lystin.
