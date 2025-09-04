Banaanista tehty vulva myytiin hurjalla summalla – ostajakin piti hintaa naurettavana

Tanskalainen nainen teki taideteoksen halkaistusta banaanista.
Tanskalainen taiteilija Thyra Hilden päätti tehdä kantaaottavaa taidetta banaanista. Taideteos myytiin hintaan 12 869 dollaria Kööpenhaminan Enter Art Fair -tapahtumassa.
Hilden halusi luoda maskuliinisesta symbolista jotain naisellista, joten hän leikkasi banaanin kahtia ja teki siitä vulvan muotoisen teoksen.
Teos kantaa nimeä Equal satire ja Hildenin mukaan tarkoituksena on levittää tietoa ja herättää keskustelua taidemaailman tasa-arvosta huumorin keinoin.
Teoksen ostaja Anders Andersen sanoi taideteoksen hintaa naurettavaksi, mutta korosti, että haluaisi ihmisten ajattelevan myös sitä, mitä taiteilija on teoksellaan halunnut viestiä. Hän aikoo vaihtaa banaanin päivittäin.
Inspiraatio vuodelta 2019
Taideteoksen alkuperäinen inspiraatio on italialaisen Maurizio Cattelan vuonna 2019 tekemä taideteos, jossa banaani on teipattu seinään.
Teos myytiin alun perin hintaan 120 000 dollaria. Myöhemmin Cattelanin teos myytiin 6,24 miljoonalla dollarilla huutokaupassa marraskuussa 2024 kertoo BBC.
Hildenin teoksen hinta 12 698 dollaria on laskettu vastaamaan kymmentä prosenttia Cattelan teoksen alkuperäisestä hinnasta.
– Kymmenen prosenttia viittaa myös siihen, että suurissa huutokauppataloissa, kuten Sothebyssä ja Christiesissä vain kymmenen prosenttia tuotosta menee naistaiteilijoille, Hilden kertoo.
Vuotuinen Enter Art Fair on Pohjoismaiden suurin kansainvälinen taidetapahtuma, jossa esitellään yli 90 gallerian teoksia yli 20 eri maasta.