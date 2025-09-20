Alfa-PVP eli niin sanottu peukkuhuume aiheuttaa tällä hetkellä paljon ongelmia ja näkyy myös katukuvassa etenkin pääkaupunkiseudulla. Aine vaikuttaa myös useiden rikosten taustalla.

Poliisissa on ryhdytty listaamaan erikseen kaikki ne rikokset, joihin Alfa-PVP liittyy.

– Tämä ongelma on valitettavasti iso ja siihen on poliisissakin herätty. Alfa-PVP näkyy poliisille kentällä ja rikostutkinnan jutuissa päivittäin niin näkyvästi, että tänä vuonna on aloitettu valtakunnallinen seuranta tästä aineesta, rikoskomisario Jukka Kalliomäki Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta kertoo Rikospaikan Murharyhmässä.

Poliisi on siis vuoden alusta alkaen listannut kaikkiin rikosilmoituksiin erikseen tiedon, jos tapaukseen liittyy Alfa-PVP. Tällaisia voivat olla vakavampien väkivaltarikosten lisäksi esimerkiksi näpistykset, varkaudet ja ryöstöt.

– Sillä ei ole merkitystä, mikä rikos on kyseessä. Jos vaikkapa näpistykseen liittyen havaitaan peukun käyttövälineitä tai peukkua on ollut henkilön hallussa, niin tehdään se merkintä. Tällä tavalla pystytään seuraamaan, kuinka laaja se ongelma todellisuudessa on, hän lisää.

Alfa-PVP liittyy useisiin vakaviin rikoksiin

MTV Uutisten tietojen mukaan Alfa-PVP on liitetty jo useisiin erityisen vakaviin väkivaltarikoksiin. Peukku liittyi esimerkiksi tapaukseen, jossa poliisi ampui miehen kuoliaaksi Helsingissä heinäkuussa.

Ampuminen tapahtui Helsingin Alppiharjussa, kun poliisi ampui puukon kanssa liikkuneen miehen. Mies ei suostunut luopumaan teräaseestaan ja hän liikkui puukon kanssa kerrostalon rappukäytävässä. Mies pakeni poliisia kerrostalon katolle. Poliisin mukaan miehen käytös oli uhkaavaa eikä hän totellut poliisin käskyjä.

– Mies tuli puukon kanssa poliisia kohti, jolloin poliisi käytti mieheen etälamautinta. Mies jatkoi lähestymistä puukon kanssa, ja poliisi joutui käyttämään asetta miehen pysäyttämiseksi. Poliisi ampui miestä ja hän menehtyi paikan päällä, poliisi tiedotti tuolloin.

MTV Uutisten tietojen mukaan ammuttu mies oli peukun käyttäjä ja hänen käytöksensä oli erittäin sekavaa.

Alfa-PVP liittyy MTV Uutisten tietojen mukaan myös Helsingin Pitäjänmäessä huhtikuussa 2024 tapahtuneeseen murhaan. Kolmekymppinen Dimitri Allan Lindberg puukotti 21-vuotiaan naisen kuoliaaksi Pitäjänmäen McDonald´sissa. Mies löi naista puukolla 13 kertaa yllättäen ja provosoimatta. Naisella oli mukanaan pikaruokaravintolassa hänen ja puukottajan yhteinen pieni vauva.

Murhasta tuomittu mies oli myös peukkuhuumeen käyttäjä.

Samalla tavalla Alfa-PVP liittyi ja vaikutti myös Tampereen Hämeenkadulla syksyllä 2024 tapahtuneeseen ampumiseen. Ampuja oli niin ikään käyttänyt peukkua. Mies ampui entistä puolisoaan kolmesti keskellä keskustaa. Viimeisillään raskaana ollut romaninainen kuoli Hämeenkadulle. Tekijä oli naisen ex-avopuoliso Terno Alkki Rikhard Hedman, jota nainen oli paennut turvakotiin. Henkirikos tapahtui uhrin 4-vuotiaan lapsen silmien edessä.

Näyteikkuna huumeongelmaan

Ohjaaja Tomas Luoto Aseman Lapset ry:stä on huomannut omassa työssään, että Alfa-PVP:n käyttäminen on lisääntynyt merkittävästi myös lasten ja nuorten keskuudessa.

– Tämä on aika moderni, huolestuttava ilmiö, ja tätä tapahtuu, kun tulee uusia aineita. Myös butaanin imppaaminen on taas nostanut päätään.

– Peukku on tällä hetkellä oikein näyteikkuna meidän huumeongelmaan, joka on viime vuosina pahentunut. Peukun käyttäjät ovat usein sekakäyttäjiä. Nämä käyttäjät näkyvät paitsi poliisille, myös tavallisille kansalaisille. Alfa-PVP on amfetamiinin johdannainen, mutta selvästi voimakkaampi, koukuttavampi ja sitä kautta myöskin vaarallisempi, rikostarkastaja (evp.) Petri Rainiala sanoo Murharyhmässä.

Kalliomäen mukaan peukun käyttäjät ovat usein hyvin sekavia ja heidän käytöksensä on arvaamatonta ja aggressiivista.

MTV Uutisten tietojen mukaan peukun vaikutuksen alaisena henkilö ei aina edes tunnista poliisia, vaikka tämä tulee virkapuvussa tilanteeseen. Varmastikin juuri tästä syystä poliisitkin ovat kohdanneet voimakasta vastarintaa juuri peukun käyttäjiltä.

– Alfa-PVP:n vaikutus on hyvin lyhyt, mutta erittäin intensiivinen. Se on omiaan sekoittamaan päätä. Peukku tuo henkisen puolen haittoja todella nopeasti esiin ja sen käyttäjät menevät huonoon kuntoon todella nopeasti, Luoto kuvailee.

Alfa-PVP:tä tulee Suomeen erityisesti Baltian maista ja Puolasta jatkuvana virtana.

