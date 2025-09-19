21-vuotiaan naisen Pitäjänmäen McDonald´sissa puukottanut mies on saanut Helsingin hovioikeudessa elinkautisen tuomion murhasta.
Dimitri Allan Lindberg, 31, iski parikymppistä naista puukolla 13 kertaa yllättäen ja provosoimatta. Veriteko tapahtui iltakymmenen jälkeen lauantai-iltana 6. huhtikuuta 2024.
Nainen kuoli saamiinsa vammoihin tapahtumapaikalle. Tilanteessa oli läsnä myös Lindbergin ja uhrin yhteinen lapsi, joka oli vasta kolmen viikon ikäinen.
Lapsi asui naisen kanssa.
Lindberg kiisti käräjäoikeudessa murhasyytteen ja katsoi syyllistyneensä törkeään kuolemantuottamukseen ja törkeään pahoinpitelyyn. Myös käräjäoikeus tuomitsi Lindbergin murhasta.