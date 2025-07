Helsingin kesän vakavien rikosten takana voi olla peukkuhuume – poliisi kehottaa väistämään käyttäjää

Alfa-PVP:n eli peukun epäillään olevan joidenkin Helsingissä kesällä tapahtuneiden vakavien rikosten taustalla.

Poliisihallitus tiedotti tällä viikolla peukkunakin tunnetuksi tulleen huumausaine alfa-PVP:n tarjonnan kasvusta ja käyttöön liittyvistä lieveilmiöistä. Tiedotteessa varoitettiin muun muassa siitä, että alfa-PVP:n käyttäjä saattaa olla sekava ja jopa väkivaltainen.

Helsingin poliisilaitokselta kerrotaan, että alfa-PVP:n lisääntyminen katukaupassa näkyy pääkaupungin kaduilla. Erityisesti ainetta paljon käyttäneiden toiminta voi olla psykoottista ja sekavaa.

– Sellainen peruspeukunkäyttäjän profiili on, että käytös on hyvin herkästi psykoottista, rikostarkastaja Kimmo Sainio kertoo MTV Uutisille.

Hänen mukaansa tavalliselle kaduntallaajalle ilmiö voi tulla näkyväksi esimerkiksi kaupassa käydessä, jossa voi kohdata sekavan, arvaamattomasti käyttäytyneen näpistelijän. Tämä on omiaan aiheuttamaan joillekin turvattomuuden tunteita.

Ei tilastotietoa peukkuväkivallasta

Vaikka väkivaltaisuudesta ja arvaamattomuudesta varoitetaan, ei Sainion mukaan ainakaan Helsingissä ole tietoa siitä, onko juuri alfa-PVP ollut taustalla sivullisiin kohdistuneissa väkivallanteoissa. Tällaista asiaa ei poliisissa tilastoida.

Tavanomaisissa väkivaltatehtävissä poliisi ei selvitä verikokeilla päihtymystilan syytä, toisin kuin esimerkiksi liikennerikoksissa.

Vaikka henkilöltä löytyisi hallusta alfa-PVP:tä, on vaikea silti arvioida, voiko käytöksen taustalla olla silti sen sijaan jokin muu huumausaine, alkoholin käyttö tai mielenterveyden ongelmat.

– On vaikea tietää sitä perimmäistä syytä käytökselle, Sainio toteaa.

3:08 Alfa-PVP vaikuttaa käyttäjäänsä piristävästi, hieman amfetamiinin tapaan. Se kuuluu kuitenkin toiseen, katinonien aineryhmään. Videolla oikeuskemisti Pirkko Kriikku kertoo, miksi katinonit ovat amfetamiinia vaarallisempia aineita. Lisäksi hän kertoo, miksi katinonikuolemien kasvu on hänestä erityisen huolestuttavaa.

Alfa-PVP:n uskotaan vaikuttaneen vakaviin rikoksiin

Vaikka tiedossa ei ole, miten paljon Helsingissä on puhtaasti alfa-PVP:stä johtuvia lieveilmiöitä, on poliisi tehnyt huolestuttavan havainnon: Tänä kesänä Helsingissä tapahtuneissa vakavissa rikoksissa, kuten ampumatapauksissa, on viitteitä alfa-PVP:n roolista tilanteiden kärjistymisessä.

– Aika usein vaikuttaa siltä, että alfa-PVP:n käyttö voisi olla siinä taustalla, Sainio sanoo.

Sainio ei täsmennä tarkemmin, mistä julkisuudessa olleista rikoksista on kyse.

Poliisin väkivaltainen vastustaminen arkipäivää, peukkupäissään tai ilman

Poliisia huolettaa myös huumetilanteen vaikutus poliisin ja muiden viranomaisten työn turvallisuuteen. Sainio sanoo, että alfa-PVP:n johdosta sekavasti käyttäytyneen henkilön komentaminen ja ohjeistaminen voi olla vaikeaa ja vaatia voimakeinoja.

Siitäkään ei kuitenkaan ole tarkkaa tietoa, missä määrin juuri alfa-PVP on esimerkiksi virkamiehen väkivaltaisten vastustamisten taustatekijänä. Poliisin vastustaminen voimakeinoin ei näet aiemminkaan ollut ennenkuulumatonta.

– Se, että kiinnioton vastustaminen menee väkivaltaiseksi, se on aika arkipäivää Helsingissä, Sainio toteaa.

Käyttäjiin kohdistuu vakava vaara

Suurimmassa vaarassa lienevät kuitenkin muut huumeita käyttävät henkilöt.

Väkivalta huumeita käyttävien välillä ei ole epätavallista. Sainio mainitsee esimerkkinä sen, että isommassa porukassa alfa-PVP:tä käyttäessä voi sekavuuden ja harhojen lisääntyminen johtaa epäilyihin kanssakäyttäjiä kohtaan. Se taas voi pahimmillaan johtaa väkivaltaan.

Sainio muistuttaa, että huumeiden käyttöön ja -kauppaan liittyy muutenkin väkivallan riski. Hän luonnehtii arkipäiväiseksi sitä, että esimerkiksi verkossa sovituissa huumekaupoissa tapaamispaikalla odottaakin ryöstöyritys joko myyjän tai ostajan puolelta, joka voi kärjistyä suoraksi väkivallaksi.

Kansalaisen kannattaa välttää kontaktia

Sainio suosittelee, että kansalaiset pitävät silmänsä auki liikkuessaan kaupungilla. Vaikka julkisehko huumeidenkäyttö keskittyy pienelle alueelle Helsingissä, voi sekavasti käyttäytyviä ihmisiä kohdata myös muualla. Riski on kuitenkin siellä huomattavasti pienempi.

– Jos arki on sellaista kuin ennenkin, eikä ympäristössä ole näkyvää huumeiden käyttöä, niin kyllä ne riskit ovat aika pieniä, Sainio toteaa.

Lähtökohtaisesti Sainio kehottaa välttämään kontaktia huumeita käyttävien, sekavalta vaikuttavien ihmisten kanssa. Epänormaalisti käyttäytyvää ihmistä kannattaa lähtökohtaisesti väistää, jos tilanteen näkee jo etukäteen ja epäilee, että voi kokea tämän suunnasta uhkaa.

– Jos [tällainen henkilö] kävelee kadulla vastaan, ennemmin väistää kadun toiselle puolelle, kuin kävelee vastaan ja joutuu mahdolliseen kontaktiin, Sainio neuvoo.

17:48 MTV:n Asian ytimessä -dokumentti Tappava trippi käsittelee peukkuhuumetta, jota jopa sen käyttäjät pelkäävät. Dokumentin katsominen vaatii Katsomo-tunnukset.