Poliisi selvitti laajassa huumerikostutkinnassa, miten diilerit houkuttelevat suomalaisia alfa-PVP:n eli peukun käyttäjiksi.

Itä-Uudenmaan poliisi tiedotti keskiviikkona yhdessä Tullin kanssa saaneensa valmiiksi suuren huumerikostutkinnan, jossa Suomeen uskotaan maahantuodun yli 200 kiloa alfa-PVP:tä.

Erityistä huomiota poliisi kiinnitti siihen, että rikollisorganisaation epäillään lisänneen huumausaineeseen väri- ja makuaineita niiden markkinoimiseksi.

Tapauksessa tutkinnanjohtajana toiminut rikoskomisario Tero Tyynelä kertoo, että poliisille toiminta on muistuttanut sähkötupakkabisnestä, jossa makuaineilla yritetään parantaa ”käyttäjäystävällisyyttä”.

Kirkkaiden värien suosiminen herättää Tyynelästä kysymyksen siitä, onko toiminnalla pyritty houkuttelemaan nuorempia käyttäjiä huumekauppiaiden asiakkaiksi.

Tässä on meidän uusi tuote, rikoksesta epäilty kirjoitti ja julkaisi kuvia räikeistä huumekiteistä.

Epäillyt ovat lähettäneet esimerkiksi kuvia värikkäistä huume-eristä, viitaten "uutteen tuotteeseen".

Epäiltyjen keskustelussa kerrotaan myös hankkeesta, jossa valmistettaisiin alfa-PVP:tä, joka maistuisi esimerkiksi omenalta tai kiiviltä. Esimerkiksi punainen aine voisi olla maultaan kirsikka tai mansikka, valkoinen taas kola.

– Se tulee olemaan jotain uutta markkinoilla, kirjoittaja pohtii.

Tyynelä luonnehtii ehkä hitusen sarkastisesti, että huumekauppaorganisaatio on ollut monessakin mielessä ”varsin edistyksellinen ja innovatiivinen”.

Poliisin julkaisemassa kuvankaappauksessa rikoksista epäilty kertoo suunnitelmasta tuoda huumemarkkinoilla maustetun alfa-PVP:n.

Huumekaupoilla värillä on väliä

Värien merkityksestä huumeiden kysynnän ja myynninedistämisen osalta kertoo jotain se, että Tyynelän mukaan alfa-PVP:n hinta on voinut vaihdella värin perusteella, vaikka tuote on väristä riippumatta samaa.

Samasta puhuu erään helsinkiläisen katutason huumekauppiaan taannoin kuulustelu.

Helsingin poliisilaitos selvitti muuan rikostutkinnan yhteydessä alatason huumekauppiaan tekemiä huumekauppoja.

Nuori nainen oli tehnyt huumemyynti-ilmoituksia, jossa myi ”putsia krideä” turkoosin, ”rosen” ja ”hulkin” väreissä. ”Putsilla kridellä” hän viittasi puhtaaseen alfa-PVP-kristalliin, rose viittasi vaaleanpunaiseen ja hulk taas vihreään väriin.

Huumekauppias piti valkoista huumetta alkuperäisenä tuotteena. Hän oli vakuuttunut siitä, että aineilla oli eroja värien suhteen.

– Tuo turkoosi on miedompaa kuin mitä se hulkki oli muutama vuosi sitten, hän kertoi poliisille.

Rikostekninen laboratorio oli toista mieltä. Se kertoi tutkinnan yhteydessä tutkineensa ainakin vihreää ja turkoosia alfa-PVP:tä. Niiden välillä eroja ei huomattu, vaan ne kaikki oli yli 90-prosenttista huumausainetta.

– Kiteiden värillä ei ole väliä aineen ominaisuuksia ajatellen. Tyypillisesti alfa-PVP on valkoista/vaaleaa jauhetta/kidemäistä ainetta, laboratorio totesi.

Poliisi: Pinkki taisi olla suosittua

Tyynelän muistikuva on, että pinkki on esimerkiksi ollut suosittu väri myydylle alfa-PVP:lle.

Tähän viittaa myös huumekauppiaan tapauksen yhdessä löytynyt myynti-ilmoitus.

– PUTSIA ROSEA PVP Nyt on saatavilla kaikkien puhuttua pinkkiä/ rosea. Miellyttävä maku ja isot jytinät perässä. Ehdottomasti laudan kärkipolttoa! 100% jatkamatonta/koskematonta tavaraa. Sulaa värittömäksi ja muodostuu öljyksi. Puhdas maku ja todella riittoisa, mainos lupasi.

Vihreää tuotetta mainoksessa kehuttiin taas jatkamattomaksi ja puhtaan makuiseksi.

– Palaa pitkään sekä jähmettyy heti, niin kuin puhtaan peukun kuuluu, myyjä vakuutti ilmoituksessa.

Valkoista ja beigeä tuotetta taas markkinoitiin puhtaalla ja oikealla maulla.

– Rahat käteen niin voi maistella, jos on tarve. Kuvat pyytämällä, ilmoituksessa luvattiin.

Alfa-PVP on tällä hetkellä ison yhteiskunnallisen kiinnostuksen keskellä, koska aineen käytön yleistyminen on näkynyt rauhattomuutena ja häiriökäyttäytymisenä julkisissa tiloissa.

Nopeasti koukuttavaan aineeseen kerrotaan liittyvän epätoivottuna vaikutuksena jopa psykoottisuutta ja aggressiivisuutta.

Poliisi löysi tutkinnoissa paljon kuvia hyvin kirkkaan värisistä huumeista. Normaalisti alfa-PVP on rusertavan vaaleaa.Poliisi'