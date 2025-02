Mies ampui raskaana olleen ex-puolison 4-vuotiaan edessä – teko ei oikeuden mukaan ollut erityisen raaka

Mies ampui entistä puolisoaan kolmesti keskellä Tampereen Hämeenkatua. Oikeuden mielestä teko oli poikkeuksellisen törkeä.

Pirkanmaan käräjäoikeus antoi tänään tuomion Tampereen keskustassa Hämeenkadulla syksyllä tapahtuneesta ampumistapauksesta, jossa viimeisillään raskaana ollut romaninainen kuoli.

Oikeus katsoi 37-vuotiaan Terno Alkki Rikhard Hedmanin syyllistyneen murhaan ampuessaan avopuolisoaan useilla laukauksilla.

Mies oli aiemmin pahoinpidellyt naista useasti, ja nainen oli siksi paennut turvakotiin. 1980-luvun lopulla syntynyt romaninainen kuoli saamiinsa ampumavammoihin. Rikos tapahtui uhrin 4-vuotiaan lapsen silmien edessä.

Rangaistukseksi oikeus määräsi Hedmanille elinkautisen vankeustuomion.

Murhan lisäksi oikeus katsoi Hedmanin syyllistyneen kahteen pahoinpitelyyn, törkeään pahoinpitelyyn ja sen yritykseen, huumausaineen käyttörikokseen, vaaran aiheuttamiseen, ampuma-aserikokseen ja virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen.

Tuomio ei ole lainvoimainen, mutta Hedman ilmoitti oikeudenkäynnissä, ettei aio valittaa siitä.

Murha vai tappo?

Hedman kiisti murhasyytteen ja katsoi syyllistyneensä tappoon. Hän sanoi oikeudessa, että oli ollut useita viikkoja sekaisin alfa-PVP-huumeen eli niin sanotun "peukun" käyttämisen vuoksi ja muun muassa valvonut lukuisia öitä. Hän kertoi uskoneensa, että puolisolla oli toinen mies.

Oikeuden mukaan Hedmanin itseaiheutettu päihtymystila ole rikosoikeudellista arviointia lieventävä seikka. Asiassa ei tullut ilmi muitakaan lieventäviä seikkoja.

Mies sanoi ottaneensa aseen mukaan Tampereelle, koska piti mahdollisena, että puolison toinen mies kävisi hänen kimppuunsa. Mitään miestä ei kuitenkaan ollut.

Keskeinen oikeuden arvioitavaksi tullut seikka koski nimenomaan sitä, oliko Hedmanin teko murha vai tappo.

Oikeuden mukaan rikos täytti kaksi murhan tunnusmerkkiä: teko tehtiin vakaasti harkiten ja vakavaa yleistä vaaraa aiheuttaen.

– Hedmanin aikaisempi väkivaltainen käytös, mustasukkaisuus, hänen uhkauksistaan oikeudelle kerrottu todistusaineisto, saapuminen taksilla ladatun aseen kanssa, taksin odotuttaminen ja poistuminen heti teon jälkeen viittasivat oikeuden mukaan kaikki siihen, että Hedman oli harkinnut tekoaan vakaasti.

Murhan tekotapa ei oikeuden mukaan kuitenkaan ollut erityisen raaka ja julma.

– Hedmanin menettely, jossa hän vielä ampuu tilanteesta pakenevaa uhria selkään ja päähän, osoittaa sinänsä päättäväisyyttä, surmaamispyrkimystä ja määrätietoista toimintaa. Käräjäoikeuden arvion mukaan todetuin tavoin lyhyessä ajassa tehty ampuminen ei kuitenkaan tekotapana täytä erityiseltä raakuudelta ja julmuudelta vaadittuja edellytyksiä, joten siltä osin syyte murhasta hylätään.

Lisäksi oikeus katsoi, että miehen teko aiheutti vakavaa yleistä vaaraa.

– On selvää, että myös sivulliset ovat olleet vakavassa vaarassa. Kirjallisena todisteena esitetyistä valokuvista ja tallenteelta voidaan havaita, että sivullisia on ollut jopa Hedmanin ampumalinjalla tämän ampuessa uhriaan selkäpuolelta. Vaaran konkreettisuutta ilmentää se, että kaksi sivullista on saanut osuman luodista, toinen pakaraan ja toinen vaatteeseen.

Lopputuloksena oikeus totesi, että Hedmanin rikos oli kokonaisuutena katsottuna törkeä. Oikeus piti erityisen vakavana sitä, että murha kohdistui raskaana olevaan uhriin tämän 4-vuotiaan lapsen silmien edessä, eikä uhri antanut väkivallanteolle mitään syytä.

– Hedman on ampunut tilanteesta pakenevaa uhria selkään ja varmistanut teon vielä lähietäisyydeltä takaraivoon ammutulla laukauksella. Hedmanin määrätietoinen toiminta ilmentää päättäväistä surmaamispyrkimystä ja siten täydellistä piittaamattomuutta uhrin henkeä kohtaan. Rikos on sanotuista syistä myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Taustalla aiempaa vakavaa väkivaltaa

Murhan tapahtumapaikalle tuotiin tuoreeltaan paljon kynttilöitä.

Miehellä on aiempi, raskas rikoshistoria. Hänen aiemmista rikoksistaan vakavimpia ovat kaksi tapon yritystä, josta hän sai 4 vuoden ja 5 kuukauden vankeustuomion. Rikos tapahtui Ruovedellä 27. tammikuuta 2021 ja siihen osallistui myös muita henkilöitä.

Mies oli ampunut haulikolla uhrien asunnon ulko-oveen uhrien ollessa eteisessä. Asunnossa oli myös kolme alaikäistä lasta.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana mies on ollut syytettynä useita muitakin kertoja.