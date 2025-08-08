Helsingissä painajaismainen tilanne: "Valmiita tekemään melkein mitä vain annoksen eteen"

Poliisin mukaan "peukun" käyttäjien viestit kertovat epätoivosta: "He ovat valmiita tekemään melkein mitä hyvänsä käyttöannoksen eteen."
Huumetilanne Helsingissä pahenee, ja isona syynä on erittäin vaarallinen muuntohuume alfa-PVP eli niin sanottu peukku, Helsingin poliisi kertoi perjantaina.
– Alfa-PVP näkyy poliisitoiminnassa päivittäin, ja siihen liittyvät huumerikokset ovat kasvamassa ennätyslukemiin tänä vuonna, rikostarkastaja Kimmo Sainio kertoi lehdistötilaisuudessa.
Alfa-PVP aiheuttaa voimakasta riippuvuutta ja on vaarallisuutensa suhteen rinnastettavissa erityisesti amfetamiiniin ja metamfetamiiniin. Käyttäjälleen aine aiheuttaa tyypillisesti esimerkiksi hallusinaatioita, vainoharhaisuutta ja psykoottista käytöstä.
Poliisin mukaan väkivaltainen käytös viranomaisia kohtaan on viime aikoina lisääntynyt. Samasta ovat kertoneet myös muun muassa julkisen liikenteen järjestyksenvalvojat sekä lipuntarkastajat.
– Epäillyt virkamiehen vastustamiset ovat lisääntyneet (viime vuodesta) yli 30 prosenttia, ja kun samaan aikaan peukun käyttö yleistyy, kyllä me näemme siinä syy-yhteyden, ylikomisario Hanna Kiiskinen kertoi.
Lue myös:
Pelkona yllättävä väkivalta ja psykoottinen käytös – poliisi selvittää peukkuhuumeen vaikutusta rikollisuuteen
Lue ja katso: Mies pakeni raivokkaasti poliisia peukkua ja piriä veressään – kaahaus kostautui ulosajona
4:36
Lue myös: "Peukkurepun" sattumalta löytäneelle ja hukanneelle miehelle kova kohtalo – sekoilu huumeiden kanssa tallentui videolle
Tuhansia euroja kuukaudessa
Peukku vaikeuttaa myös ensihoitajien työtä. Helsingin ensihoidon vastuulääkäri Katja Peräjoki kertoo aineen nousseen selvästi esiin ensihoitotehtävissä erityisesti kesän aikana.
– Ensihoidolle tilanne on haastava, koska potilas saattaa riehua täysin holtittomasti ja voi olla vaaraksi itselleen, sivullisille ja ensihoitajille. Yleensä tehtävälle liitetäänkin ensihoidon lisäksi poliisi, Peräjoki sanoo.
Suomessa alfa-PVP:tä käytetään muiden huumeiden tavoin usein sekaisin muiden aineiden tai alkoholin kanssa.
Helsingin poliisissa arvioidaan, että huumeiden sekakäyttäjä tarvitsee kuukaudessa noin 3 000–6 000 euroa pelkästään huumeisiin. Käyttöä rahoitetaan rikoksilla.
Rikostarkastaja Sainion mukaan alfa-PVP:n käyttäjien viesteistä piirtyy surullinen kuva siitä, miten epätoivoiseksi aine käyttäjänsä tekee.
– He ovat valmiita tekemään lähes mitä tahansa saadakseen käyttöannoksensa. Erityisesti nuoret naiset altistuvat näin seksuaalirikoksille.
Lue myös: Huumetyöntekijä tietää, miksi juuri suomalaiset jäävät koukkuun vaaralliseen peukkuun
Käyttö jyrkässä kasvussa
Alfa-PVP luokiteltiin Suomessa huumausaineeksi vuonna 2013. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) viime vuoden jätevesitutkimusten mukaan aineen käyttö on ainakin toistaiseksi keskittynyt voimakkaasti Etelä- ja Lounais-Suomeen.
Jätevesitutkimusten mukaan aineen käyttö on jyrkässä kasvussa. Se on viime vuosien aikana moninkertaistunut esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ja Tampereella.
Poliisi arvioi, että käytön lisääntymiseen ovat vaikuttaneet muun muassa alfa-PVP:n soveltuminen rinnakkaiskäyttöön amfetamiinin kanssa sekä se, että osa käyttäjistä on korvannut sillä amfetamiinin kokonaan.
Lue myös:
Pelätystä peukkuhuumeesta vieroittautunut Risto, 27: "Se on sairasta myrkkyä ihmiselle"
Huonosti tunnettu aine korvaa amfetamiinia huumemarkkinoilla ja tappaa jo yhtä paljon: "Siitä tulee jumalattoman äkkipikaiseksi ja impulsiiviseksi"
17:48MTV:n Asian ytimessä -dokumentti Tappava trippi käsittelee peukkuhuumetta, jota jopa sen käyttäjät pelkäävät. Dokumentin katsominen vaatii Katsomo-tunnukset.
Peukkuhuume
Synteettinen muuntohuume, joka kiihottaa voimakkaasti keskushermostoa.
Alun perin Alfa-PVP. Nykyisin peukuksi kutsutaan myös muita samankaltaisia synteettisiä aineita, kuten MDPV:tä, Alfa-PHP:tä ja Alfa-PiHP:tä.
Käyttöannokset ovat äärimmäisen pieniä verrattuna perinteisiin huumeisiin. Yliannostusriski suuri.
Käytetään yleensä suonensisäisesti, nuuskaamalla tai polttamalla eli höyrystämällä.
Hyvin addiktoiva, mikä saa käyttäjät ottamaan uuden annoksen tiuhimmillaan 10–15 minuutin välein.
Aiheuttaa kiihtymystä, ahdistusta. unettomuutta, harhaluuloisuutta, psykoosia, erikoista liikehdintää, väkivaltaista käytöstä, sekavuutta ja kognitiivisia ongelmia.
Suomessa peukun käyttö on lisääntynyt viime vuosina. Vuodesta 2018 lähtien peukku on liitetty yli 70 kuolemantapaukseen Suomessa.
Lähde: A-klinikkasäätiön Päihdelinkki