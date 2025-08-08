Helsingissä painajaismainen tilanne: "Valmiita tekemään melkein mitä vain annoksen eteen"

Poliisin mukaan "peukun" käyttäjien viestit kertovat epätoivosta: "He ovat valmiita tekemään melkein mitä hyvänsä käyttöannoksen eteen."

Huumetilanne Helsingissä pahenee, ja isona syynä on erittäin vaarallinen muuntohuume alfa-PVP eli niin sanottu peukku, Helsingin poliisi kertoi perjantaina.

– Alfa-PVP näkyy poliisitoiminnassa päivittäin, ja siihen liittyvät huumerikokset ovat kasvamassa ennätyslukemiin tänä vuonna, rikostarkastaja Kimmo Sainio kertoi lehdistötilaisuudessa.

Alfa-PVP aiheuttaa voimakasta riippuvuutta ja on vaarallisuutensa suhteen rinnastettavissa erityisesti amfetamiiniin ja metamfetamiiniin. Käyttäjälleen aine aiheuttaa tyypillisesti esimerkiksi hallusinaatioita, vainoharhaisuutta ja psykoottista käytöstä.

Poliisin mukaan väkivaltainen käytös viranomaisia kohtaan on viime aikoina lisääntynyt. Samasta ovat kertoneet myös muun muassa julkisen liikenteen järjestyksenvalvojat sekä lipuntarkastajat.

– Epäillyt virkamiehen vastustamiset ovat lisääntyneet (viime vuodesta) yli 30 prosenttia, ja kun samaan aikaan peukun käyttö yleistyy, kyllä me näemme siinä syy-yhteyden, ylikomisario Hanna Kiiskinen kertoi.

Tuhansia euroja kuukaudessa

Peukku vaikeuttaa myös ensihoitajien työtä. Helsingin ensihoidon vastuulääkäri Katja Peräjoki kertoo aineen nousseen selvästi esiin ensihoitotehtävissä erityisesti kesän aikana.

– Ensihoidolle tilanne on haastava, koska potilas saattaa riehua täysin holtittomasti ja voi olla vaaraksi itselleen, sivullisille ja ensihoitajille. Yleensä tehtävälle liitetäänkin ensihoidon lisäksi poliisi, Peräjoki sanoo.

Suomessa alfa-PVP:tä käytetään muiden huumeiden tavoin usein sekaisin muiden aineiden tai alkoholin kanssa.

Helsingin poliisissa arvioidaan, että huumeiden sekakäyttäjä tarvitsee kuukaudessa noin 3 000–6 000 euroa pelkästään huumeisiin. Käyttöä rahoitetaan rikoksilla.

Rikostarkastaja Sainion mukaan alfa-PVP:n käyttäjien viesteistä piirtyy surullinen kuva siitä, miten epätoivoiseksi aine käyttäjänsä tekee.

– He ovat valmiita tekemään lähes mitä tahansa saadakseen käyttöannoksensa. Erityisesti nuoret naiset altistuvat näin seksuaalirikoksille.

Käyttö jyrkässä kasvussa

Alfa-PVP luokiteltiin Suomessa huumausaineeksi vuonna 2013. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) viime vuoden jätevesitutkimusten mukaan aineen käyttö on ainakin toistaiseksi keskittynyt voimakkaasti Etelä- ja Lounais-Suomeen.

Jätevesitutkimusten mukaan aineen käyttö on jyrkässä kasvussa. Se on viime vuosien aikana moninkertaistunut esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ja Tampereella.

Poliisi arvioi, että käytön lisääntymiseen ovat vaikuttaneet muun muassa alfa-PVP:n soveltuminen rinnakkaiskäyttöön amfetamiinin kanssa sekä se, että osa käyttäjistä on korvannut sillä amfetamiinin kokonaan.

