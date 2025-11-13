Latvialaismiehet ovat vangittuina epäiltynä törkeistä huumausainerikoksista.

Kahden latvialaismiehen epäillään tuoneen Suomeen neljä kiloa alfa-PVP:tä eli peukkua tämän vuoden kevään ja kesän aikana, kertoo Helsingin poliisi.

Miesten epäillään välittäneen ja myyneen huumausaineet eteenpäin Suomessa asuville jälleenmyyjille ulkomailta saatujen ohjeiden mukaisesti.

Poliisin mukaan huumekauppaa käytiin pääasiassa Suomessa Snapchatin ja Signal-viestien kautta.

Miehet matkustivat Suomeen useita kertoja, majoittuivat lyhytaikaisissa vuokra-asunnoissa pääkaupunkiseudulla ja toimittivat huumeita maastokätköjen avulla.

Keväällä ja kesällä he välittivät yhteensä noin 1,6 kiloa peukkua ja elokuussa heidät otettiin kiinni epäiltyinä 2,3 kilon erän levityksestä. Poliisi takavarikoi autosta, kätköistä ja asunnosta huumausaineita sekä 11 000 euroa käteistä.

Molemmat miehet ovat edelleen vangittuina epäiltynä törkeistä huumausainerikoksista.

Toinen tutkinta

Poliisi tutkii erikseen henkilöä, jonka epäillään ostaneen kilon peukkua ja myyneen maalis–heinäkuussa noin kuusi kiloa eteenpäin useille ostajille.