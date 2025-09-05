Näillä keinoin ministeri aikoo tarttua huumeongelmaan: Poliisien määrä ja toimivaltuudet ylös

Hallitus pyrkii lisäämään poliisin toimivaltuuksia ja tiedonvaihtoa huumeongelman kitkemiseksi. Ministerin mielestä kansainväliseen rikollisuuteen pitää päästä entistä tiukemmin kiinni.

Sisäministeri Mari Rantanen (ps) vastasi MTV Uutisten kysymyksiin siitä, millä keinoin hallitus aikoo saada yltyvän Alfa-PVP-epidemian kuriin. Poliisiasioista vastaavana ministerinä hän ajaa poliisitoiminnan tehostamista.

– Olemme ensinnäkin lisäämässä poliisien määrää ja pyrimme lisäämään myös poliisin toimivaltuuksia ja tiedonvaihtoa tällä hallituskaudella, toteaa Rantanen.

– Ja olemme säätämässä myös rikostiedustelulainsäädäntöä ja järjestäytyneen rikollisuuden erityislakia. Eivät nämäkään hokkuspokkustemppuja ole, kiteyttää ministeri.

Sosiaali- ja terveyssektorin aiheisiin erikoistunut toimittaja Joonas Lepistö avaa yhteiskunnan ajankohtaisia teemoja. Asiantuntijoiden ja kansalaisten kokemusten kautta Lepistö kertoo, missä tilassa Suomen sosiaali- ja terveyspalvelut ovat.

Rantanen muistuttaa, että kyse ei ole yksinomaan paljon puhutusta Alfa-PVP:stä, vaan ongelma on paljon syvempi.

– Tämä on hyvin voimakasta järjestäytynyttä rajat ylittävää rikollisuutta johon pitää päästä käsiksi.

EHYT ry:n asiantuntija Annuska Dal Maso painottaa MTV Uutisille, että huumeiden käytössä ensisijainen keino pitäisi rangaistusten sijaan olla hoito.

Del Maso sanoo, että huumeiden käytöstä ei pitäisi ensisijaisesti rangaista, koska kyseessä on sairaus.

Ministeri Rantanen näkee, että käytöstä rankaiseminen ja hoito ovat kaksi eri asiaa.

– Yhteiskunta määrittelee tietyt normit, joiden mukaan toivotaan ihmisten pitää käyttäytyä ja jos he eivät käyttäydy, siitä tulee rangaistus. Sitten oma asiansa on hoitopuoli, joka tähän liittyy.