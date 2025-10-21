Poliisi teki suuren huumetakavarikon liittyen törkeään huumausainerikokseen.
Poliisi kertoo saaneensa valmiiksi törkeää huumausainerikosta koskevan esitutkinnan Kaakkois-Suomessa. Poliisi epäilee, että ukrainalaismies syyllistyi törkeään huumausainerikokseen loppuvuodesta 2024 ja vuonna 2025.
Tutkinnan yhteydessä poliisi takavarikoi elokuussa epäillyltä noin 2,1 kiloa alfa-pvp:tä, 100 grammaa kokaiinia sekä vähäisemmän määrän kannabista.
Katukaupassa huumeiden arvo olisi ollut noin 300 000 euroa, poliisi arvioi.
Lisäksi poliisi takavarikoi epäillyltä noin 70 000 euroa käteistä, jonka epäillään olevan peräisin huumekaupasta.
Nyt tutkittavana oleva epäilty törkeä huumausainerikos paljastui toisen, jo käräjäoikeudessa käsitellyn huumausainerikoskokonaisuuden tutkinnan yhteydessä, poliisi kertoo tiedotteessa.
Rikoksesta epäilty mies pysyy vangittuna. Esitutkinta siirtyy syyteharkintaan lähiaikoina.