"Peukkurepun" sattumalta löytäneelle ja hukanneelle miehelle kova kohtalo – sekoilu huumeiden kanssa tallentui videolle

Alfa-PVP:tä huumekauppiaalta kähveltänyt mies joutui jopa hieman huvittavaan valoon, kun tämän toikkarointeja tarkasteltiin oikeudenkäynnissä.

28-vuotias mies oli joulupäivänä 2024 murtautunut huumekauppiaan autoon Vantaan Kivistössä, ja vienyt sieltä peukkunakin tunnettua alfa-PVP-huumetta sisältäneen repun.

Saalis oli varsin arvokas, sillä repussa oli yli kaksi kiloa kiloa alfa-PVP:tä. Puhtaana aineena laskettuna alfa-PVP:tä repussa oli vajaat 1,9 kiloa, mikä käyttöannoksiksi muutettuna tarkoittaisi runsasta 74 000 annosta.

Katukaupassa määrä on merkittävä, sillä arvioidun 200 euron grammahinnan perusteella repun sisällöllä olisi voinut teoriassa tehdä jopa runsaat 371 000 euroa.

Muuntohuume alfa-PVP eli peukku on keskushermostoa voimakkaasti stimuloiva aine, joka on poliisin mukaan osittain syrjäyttänyt amfetamiinin katukaupassa.

Poliisin mukaan peukku aiheuttaa voimakasta riippuvuutta ja sen haittavaikutuksena on muun muassa ahdistuneisuutta ja psykoosia. Se myös lisää aggressiivisuutta.

Maistoi saalistaan ja päätyi sairaalaan

Mies kertoi oikeudessa olleensa pysäköintihallissa varastamassa tavaraa autoista. Hän oli rikkonut eräästä autosta ikkunan ja löytänyt takapenkin ja keskikonsolin välistä repun.

Mies kertoi, että oli ymmärtänyt repussa olevan jotain huumausaineita, ja hänellä oli käynyt mielessä niillä rahan tekeminen.

Mies oli ottanut osan repussa olleista huumeista itselleen omaan käyttöönsä ja jättänyt osan reppuun.

– Hän on kertonut tienneensä, millaiset tuomiot huumausaineiden myymisestä voi saada, joten hän on päättänyt heittää repun pois, tuomiossa kerrotaan.

Videolta näkyy, kuinka mies oli jättänyt repun lojumaan pusikkoon talon pihalle. Tämän jälkeisistä tapahtumista miehellä oli kertomansa mukaan vain hatarat muistikuvat.

– [Mies] on kertonut maistaneensa repussa ollutta huumausainetta ja olleensa sen vuoksi niin sekaisin, että ei ole muistanut, mitä on tehnyt. Hän on joutunut sairaalaan ja sairaalassa häneltä ei ole löydetty huumausaineita.

Sekavuuksissaan ei löytänyt enää reppua

Mies oli ilmeisesti ennen sairaalaan päätymistään tullut toisiin aatoksiin huumerepusta. Videolta näkyy, miten mies myöhemmin hortoilee pihalla arvokasta huumereppua enää löytämättä.

– Videotallenteelta on ilmennyt, kuinka [mies] on myöhemmin ilmeisen sekavassa tilassa palannut paikkaan, jonne hän on heittänyt repun. [Hän] on tällöin selvästi etsinyt jotakin ja tarkistanut esimerkiksi talon pihalla olleet roskasäiliöt. Hän ei ole kuitenkaan löytänyt reppua, tuomiossa kuvaillaan.

Oikeus päätteli videosta, että mies ei suinkaan ollut lopullisesti hylännyt löytämiään huumeita, vaan pikemminkin palannut paikalle, jonne oli aineet kadottanut. Hänen katsottiin näin jatkaneen rikoksen tekemistä, ei jättäneen sitä sikseen.

Tuomion mukaan mies oli hukannut myös repusta jo ottamansa huumausaineet. Sivullinen henkilö oli löytänyt pihalta sadan gramman alfa-PVP-pussin, josta mies oli ehtinyt käyttää 1,3 grammaa ainetta.

Lopulta repun löysi eräs koiranulkoiluttaja, jonka kautta se päätyi virkavallan haltuun.

3:08 Videolla oikeuskemisti Pirkko Kriikku kertoo, miksi katinonit, joihin pahamainen "peukkukin" kuuluu, ovat amfetamiinia vaarallisempia aineita. Lisäksi hän kertoo, miksi katinonikuolemien kasvu on hänestä erityisen huolestuttavaa.

Oikeus: Houkutus johti törkeään rikokseen

Miehen videoilta ilmenevä sekava käytös otettiin tuomiossa huomioon. Tätä oli syytetty repussa olleen 400 gramman alfa-PVP-pussin ottamisesta, kätkemisestä ja kaupasta. Tuomioistuin totesi, ettei pitänyt uskottavana, että mies olisi tällaiseen toimintaan kyennyt.

– Peilattaessa tätä videolta ilmenevään [miehen] ilmeisen sekavaan käytökseen sekä siihen, että hän on onnistunut kadottamaan sekä huumausaineita sisältäneen repun, että sieltä ottamansa erillisen 100 gramman huumausaine-erän, jää järkevä epäily, että [mies] olisi ottanut mukaansa 400 grammaa alfa-PVP huumausainetta ja myynyt tämän erän, tuomiossa todetaan.

Jan Juhani Kristian Anttonen, 28, sai teosta kovan tuomion, sillä lyhyt huumerepun hallussapito ja sen jälkeinen aineiden etsiminen katsottiin törkeäksi huumausainerikokseksi. Mies tuomittiin 4 vuoden ehdottomaan vankeuteen.

Tuomio olisi voinut olla kovempikin, ellei oikeus olisi lieventänyt tuomiota.

– Anttosen kohdalla kysymys on ollut huumeidenkäyttäjäaddiktista, joka on sattumalta onnistunut anastamaan pysäköidystä autosta huomattavan suuren määrän erittäin vaarallista ja myös taloudellisesti arvokasta huumausainetta, Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomiossa perustellaan.

– Ottaen huomioon Anttosen henkilökohtainen tilanne rikokseen johtaneita olosuhteita voi jopa pitää rikoslain 6 luvun 6 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuna äkkiarvaamattomana houkutuksena, mikä on katsottava rangaistuksen lieventämisperusteeksi.

Varsinaiselle omistajalle kova tuomio

Huumeiden alkuperäinen omistaja tuomittiin vuodenvaihteessa tapahtuneesta alfa-PVP:n hallussapidosta ja levittämisestä 8 vuoden vankeuteen. Viisikymppisellä miehellä oli ollut yhteensä hallussaan 3,5 kiloa huumeita, mikä oikeuden mukaan vastasi yli 140 000:ta käyttöannosta, ja sen katukauppa-arvo oli yli 720 000 euroa.

Mies kiisti syytteet ja antoi asiasta erilaisia selityksiä. Oikeus kuitenkin katsoi miehen kertomuksen olleen niin epäjohdonmukainen ja ristiriitainen, ettei sen perusteella voitu tehdä johtopäätöksiä tapahtumien kulusta.

Kawa Omar Abdullah, 56, tuomittiin törkeästä huumausainerikoksesta kahdeksan vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

Tuomio myös ostajakandidaatille

Ehdotonta vankeutta tuomittiin kokonaisuudessa myös parikymppiselle naiselle. Salla Iina Kristiina Sutinen, 25, tuomittiin neljän vuoden ehdottomaan vankeuteen.

Oikeus katsoi naisen yrittäneen hankkia peukkua viisikymppiseltä mieheltä tarkoituksenaan myydä sitä. Sadan gramman peukkukauppa jäi kuitenkin tekemättä, koska osapuolet eivät päässeet yhteisymmärrykseen kaupan ehdoista ja tilanne keskeytyi lopulta poliisin tehtyä kotietsinnän huumekauppiaan asuntoon.

Tuomio ei ole lainvoimainen.

17:48 MTV:n Asian ytimessä -dokumentti Tappava trippi käsittelee peukkuhuumetta, jota jopa sen käyttäjät pelkäävät. Dokumentin katsominen vaatii Katsomo-tunnukset.