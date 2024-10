Vaarallinen "peukku" valtaa huumekauppaa, näkyy jo kaduilla – psykoosi voi alkaa päivissä

– Tällä hetkellä Helsingissä Kurvin seudulla ja Piritorilla varmaan näkyy se jäävuoren huippu. Jokainen voi nähdä sen karun todellisuuden. Ilmiö on paljon vaikeampi pinnan alla, kuten huumekauppa yleensä on, keskusrikospoliisin murharyhmän entinen päällikkö Tero Haapala sanoo.

– Huumekaupassa on tapahtunut vuosien mittaan muutoksia. Tänä päivänä kattaus kadulla on paljon kattavampi. Aikaisemmin eri huumeiden käyttäjät olivat eri leiriä. Nyt kaikkea kamaa on saatavilla ja on vähän sattumastakin kiinni, mitä nuori kokeilee ensimmäisenä, rikostarkastaja (evp.) ja entinen huumepoliisi Petri Rainiala toteaa.