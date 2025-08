Pelkona yllättävä väkivalta ja psykoottinen käytös – poliisi selvittää peukkuhuumeen vaikutusta rikollisuuteen

Peukku-nimellä tunnetun huumeen on pelätty lisäävän yllätyksellisiä väkivallantekoja.

Poliisissa on aloitettu kartoitus siitä, miten voimakkaasti yleistynyt alfa-PVP-huumausaine vaikuttaa muuhun rikollisuuteen ja poliisin tehtäviin. Alfa-PVP:tä kutsutaan huumeslangissa myös peukuksi.

Keskusrikospoliisin tekemässä selvityksessä tarkoitus on saada kokonaistilannekuva siitä, mitä alfa-PVP:n käytön yleistyminen tarkoittaa poliisin, sen tehtävien ja rikollisuuden näkökulmasta.

– Halutaan ymmärtää kokonaisuutta ja ilmiötä, Poliisihallituksen poliisitarkastaja Tuomas Pöyhönen sanoo MTV Uutisille.

Selvitys tehdään tarkastelemalla, millaisissa asioissa ja poliisitehtävillä alfa-PVP:tä tavataan ja mikä on sen rooli näissä tapahtumissa. Toiveissa on esimerkiksi tunnistaa, onko huumeen käytöllä yhteyksiä joihinkin rikoslajeihin tai tietynlaisiin poliisitehtäviin, käytännössä lietsooko sen käyttö tietynlaisiin rikoksiin.

3:08 Alfa-PVP vaikuttaa käyttäjäänsä piristävästi, hieman amfetamiinin tapaan. Se kuuluu kuitenkin toiseen, katinonien aineryhmään. Videolla oikeuskemisti Pirkko Kriikku kertoo, miksi katinonit ovat amfetamiinia vaarallisempia aineita. Lisäksi hän kertoo, miksi katinonikuolemien kasvu on hänestä erityisen huolestuttavaa.

Huoli yllättävän väkivallan kasvusta

Alfa-PVP on piristävä huumausaine, joka rinnastetaan yleensä amfetamiiniin ja metamfetamiiniin. Sen käyttöannos on kuitenkin huomattavan pieni ja sen käyttö on yhdistetty arvaamattomuuden ja aggressiivisuuden lisääntymiseen. Aineen on pelätty lisäävän psykoottista käytöstä ja yllättäviä väkivallantekoja. Selvityksellä toivotaan saatavan tästä lisätietoa.

Poliisihallitus tiedotti viime viikolla, että alfa-PVP:n yleistyminen voi näkyä kasvuna muissa rikoksissa. Selvityksellä osaltaan halutaan vastata huoleen.

– Nämä ennakoimattomat haittavaikutukset luovat erityisen työturvallisuusriskin poliisille, ensihoidolle, hoitohenkilöstölle, vartijoille ja muille toimijoille, unohtamatta kansalaisia tai huumausaineen käyttäjän läheisiä, jotka työssään, kotona tai vapaa-ajalla ovat tekemissä alfa-PVP:tä käyttäneen ja sen vaikutuksen alaisena olevan henkilön kanssa, tiedotteessa lueteltiin tahoja, joiden turvallisuutta aineen yleistyminen voi vaarantaa.

Helsingin poliisissa havaittu yhteyksiä alfa-PVP:n ja vakavien rikosten välillä

Aiemmin Helsingin poliisilaitokselta kommentoitiin MTV Uutisille, että ei ole olemassa tilastotietoja, jossa alfa-PVP:n vaikutus muuhun rikollisuuteen olisi todennettavissa. On kuitenkin jo viitteitä, että aineella olisi yhteyksiä Helsingin alueella tapahtuneisiin vakaviin rikoksiin.

Tehtävä selvitys Pöyhösen mukaan vastaa osaltaan tähän tiedontarpeeseen. Hän ei tässä vaiheessa osaa kommentoida, milloin selvitys valmistuu.

– Toivottavasti mahdollisimman pian, hän lisää.

