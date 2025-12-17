MTV Uutiset oli mukana seuraamassa hirvijahtia Kanta-Hämeessä, Lopen kunnassa.

Hirvisaalis on kasvamassa tällä kaudella suhteessa aiempiin kausiin.

Suomen Riistakeskuksen mukaan kuluvan metsästyskauden (2025–2026) aikana hirviä on tähän mennessä kaadettu yli 38 640 yksilöä.

Viimeksi enemmän hirviä on kaatunut kaudella 2021–2022. Tuolloin hirvisaalis oli 42 468.

Kasvu oli odotettavissa, sillä pyyntilupia myönnettiin myös 12 prosenttia edelliskautta enemmän.

Pyyntilupamääriä lisättiin kannan säätelemiseksi tavoitetasolle ja säätelyn taustalla on myös muun muassa liikenneturvallisuus, nimittäin hirvikolarit ovat lisääntyneet viime vuosina Suomessa.

Pyyntilupaharkinnassa otetaan huomioon lisäksi vahingot metsä- ja maataloudelle.

– Samalla hirvikanta pyritään pitämään sellaisella tasolla, että se pystyy kestävän käytön periaatteella tuottamaan hyvinvointia muun muassa virkistystoiminnan ja riistalihan myötä, Suomen Riistakeskuksesta kerrotaan MTV Uutisille.

Harrastuksella Suomessa pitkät juuret

MTV Uutiset oli mukana seuraamassa hirvijahtia Kanta-Hämeessä Lopen kunnassa.

Hirvenmetsästyskausi alkaa olla loppusuoralla ja pyyntilupia tällä jahtiporukalla on vielä jäljellä.

– Meillä on kolme ja puoli kaatolupaa, tarkoittaa sitä, että voidaan ampua kolme aikuista ja yksi vasa. Tai yhdellä aikuisen kaatoluvalla saa ampua kaksi vasaa tai yhden aikuisen hirven, jahtipäällikkö Riku Salminen Premium Hunters Oy:stä kertoo.

Lopen metsästysporukassa on mukana niin ensikertaisia kuin kokeneita konkareita, joilla harrastus on kulkenut mukana läpi elämän.

– Pääjuttu on koiran kanssa toimiminen, se antaa paljon. Pääsee tutustumaan eri alueisiin, eri porukoihin, tulee kierrettyä ympäri Suomea. Totta kai sitten sosiaalinen tapahtuma, on paljon kavereita ja mukavaa ulkona oloa, kertoo -koiran kanssa metsästystä harrastava .