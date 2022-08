Mitä autoilijan täytyy muistaa, kun illat pimenevät? Tämä valoasia on syytä selvittää hyvissä ajoin

Vastaus: Pimeällä tien päällä ovat kaikki samat vaarat kuin valoisassa – niiden havaitseminen vain on vaikeampaa. Havainnoinnin ja havaittavuuden helpottaminen sekä nopeuden alentaminen ovat keskeiset keinot turvallisuuden parantamiseksi.

Moottorikäyttöisessä ajoneuvossa on aina ajettaessa käytettävä ajovaloja tai huomiovaloja. Pimeässä, hämärässä, sateella tai näkyvyyden ollessa muuten huono, huomiovalot eivät riitä vaan on käytettävä ajovaloja sekä takavaloja.

Valojen puhtaus ja toiminta

Kuljettajan vastuulla on myös se, että kaikki valot toimivat.

Toimivakin polttimo vaatii ympärilleen puhtaan umpion, jotta valo pääsee sieltä myös ulos. Auton omat valonpesurit eivät kaikissa olosuhteissa yksistään riitä puhdistamaan umpiota hyvin. Kuljettajan tulisikin pestä valoumpion lasien ulkopinnat säännöllisesti. Samalla on syytä tarkkailla umpion kuluneisuutta: kivenlyömien kyllästämä tai harmaaksi mattaantunut valoumpion lasi vaatii yleensä kiillotuksen tai umpion vaihdon.

Mahdollisimman paljon valoa – muita häikäisemättä

Kohtaamistilanteessa kaukovaloilta on syytä vaihtaa lähivaloille vasta, kun autojen väliin jäävä tieosuus on kokonaan valaistu. Takaisin kaukovaloille voidaan vaihtaa metri-pari ennen kohtaamista.

Saavutettaessa edellä ajavaa, on lähivaloille vaihdettava vasta, kun edellä ajavan ääriviivat erottuvat selkeästi.

Lasipintojen läpinäkyvyys

Likaisen tai naarmuisen tuulilasin läpi havainnointi on hankalaa – erityisesti hämärässä tai pimeässä, jolloin lika ja naarmut korostuvat vastaantulijoiden valojen loisteessa. Tuulilasi tulisikin puhdistaa säännöllisesti myös sisäpuolelta. Jos edellisestä puhdistuksesta on jo ehtinyt vierähtää useita kuukausia, on nyt oikea hetki tarttua toimeen.