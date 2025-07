Pyyhkijäsulkien kuntoon ja kestävyyteen pystyy vaikuttamaan varsin yksinkertaisin toimin.

Kysymys: Miten autonkäyttäjä voi vaikuttaa pyyhkijänsulkien käyttöikään?

Vastaus: Kuivan lasin pyyhkiminen kuluttaa sulkia ja naarmuttaa lasia: Pyyhintänopeus kannattaa valita vallitsevan sateen mukaan. Pyyhkijät on myös syytä ottaa pois päältä heti, kun sade loppuu.

Jos tuulilasin pinta on likainen ja sitä pitää pyyhkiä, ei lasinpesunesteen kanssa kannata säästellä.

Ajoetäisyys vaikuttaa myös pyyhkijänsulkien kestoon

Lasin kuraantumista ja sen aiheuttamaa pyyhkimistarvetta pystyy vähentämään pitämällä riittävää, vähintään neljän sekunnin, etäisyyttä edellä ajavaan. Näin edellä ajavan tienpinnasta nostattama kura ehtii pudota tienpintaan sen sijaan, että lentäisi omalle tuulilasille.

Pyyhkijät tulisi sammuttaa ennen auton sammuttamista

Tuulilasinpyyhkijät pitää sammuttaa katkaisijasta aina ennen auton sammuttamista.

Uudetkin pyyhkijänsulat saa nopeasti huonoon kuntoon väärillä käyttötottumuksilla.Teppo Vesalainen

Jos autoa sammutettaessa pyyhkijät jätetään päälle, jäävät ne lasille muuhun kuin lepoasentoon ja autoa uudelleen käynnistettäessä alkavat taas huitoa. Mikäli lasi on tällä välin kuivunut, hierovat sulat kuivaa lasia. Tästä aiheutuu paitsi naarmuja lasiin, myös sulkien tarpeetonta kulumista.

Talvella sulat saattavat myös jäätyä kiinni lasiin. Jos kuljettaja on auton sammuttaessaan jättänyt tuulilasinpyyhkijät päälle, käynnistyvät ne automaattisesti autoa käynnistettäessä. Tällöin kiinni jäätynyt sulka saattaa revetä, pyyhkijöiden varret vääntyä tai niiden sähkömoottorit hajota. Näiltä välttyy varmimmin toimimalla edellä neuvomallani tavalla eli sammuttamalla pyyhkijät ennen auton sammuttamista.

Talvella kiinni jäätyneet sulat olisi lisäksi tärkeää irrottaa lasin pinnasta aina ennen auton käynnistämistä. Irrottaminen on syytä tehdä varovaisesti skrapaa apuna käyttäen. Kun skravan hivuttaa pyyhkijänsulan päästä sulan ja lasin väliin ja työntää varovaisesti, irtoaa sulka parhaiten. Näin toimien myös vaurioiden mahdollisuus on mahdollisimman vähäinen.

Pakkasella uudenkin sulan saa rikki, jos vain riuhtaisee sen jäätyneenä irti lasin pinnasta.

Älä unohda takalasinpyyhintä, jos autossa sellainen on

Takalasinpyyhkimen sulkaa koskevat vastaavat ohjeet kuin tuulilasinpyyhkimiä.

Myös takalasinpyyhkimen sulan kunnosta on tärkeää huolehtia.Teppo Vesalainen

Osassa autoja on takalasinpyyhkijässä ominaisuus, että se käynnistyy automaattisesti, jos peruutusvaihde kytketään niin, että tuulilasinpyyhkijät ovat samanaikaisesti päällä. Mikäli on mahdollista, kannattaa tämä toiminto ottaa auton asetuksista pois päältä ja käyttää takalasinpyyhintä ihan vain sen omasta katkaisimesta silloin, kun se on tarpeen. Peruutusvaihteen kytkemiseen yhdistetty pyyhinautomatiikka on omiaan kuluttamaan sulkaa ja naarmuttamaan takalasia.

