Moottoripyöräilijä menehtyi hirvikolarissa Joutsenossa 17. syyskuuta, tiedottaa poliisi.
Noin 70-vuotias moottoripyöräilijä törmäsi hirveen Joutsenossa 17. syyskuuta. Mies menehtyi onnettomudessa saamiinsa vammoihin myöhemmin sairaalassa.
Rikoskomisario Jari Lehto Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta kertoo tiedotteessa, että asiassa ei epäillä rikosta. Viranomaiset tekevät asiassa kuolemansyyntutkinnan.
Varo hirviä!
Tiedotteessa muistutetaan, että hirvikolarin riski kohoaa syksyllä, kun hirvet ovat aktiivisia. Erityistä varovaisuutta kannattaa noudattaa aamu- ja iltahämärällä sekä tiealueilla, joilla on hirvivaarasta kertova liikennemerkki.
– Aja maltillista nopeutta ja pidä reilu turvaväli edellä ajavaan, rikoskomisario muistuttaa.