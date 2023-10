Teron kamera kuvasi, miten hirvi vilahtaa tien yli – kolari alle sekunnin päässä: "Kaikista vaarallisin eläin"

Hirven ehtii juuri ja juuri huomata. Tero Hongiston jakamalla videolla kolari on miehen arvion mukaan noin sekunnin päässä. Katso tilanne yllä olevalta videolta!

Ei ehtinyt reagoida eläimeen

" Turvavyö on ehdoton aina"

If-vakuutusyhtiön mukaan hirvi kannattaa väistää peräpuolelta . Mikäli hirvi tulee vasemmalta puolelta tietä, tilanne on hankalampi: eläin kannattaa mahdollisuuksien mukaan väistää peräpuolelta, mutta samalla pitäisi varoa vastaantulevaa liikennettä.

Palaute videosta on ollut hyvää. Katselukertoja on Facebookissa jo yli 51 000.

Videota on myös jaettu paljon. Siitä Hongisto on tyytyväinen.

– Tärkeää on, että ihmiset ymmärtävät, että hirvi on kaikista vaarallisin eläin. Pidetään maltillinen nopeus, kunnon valot ja ikkunat puhtaina ja niin edelleen. Turvavyö on ehdoton aina autoillessa, hän muistuttaa.