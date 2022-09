Älä häikäise! Näin käytät autosi valoja, kuten hyvän kuljettajan kuuluu

Kun kaksi ajoneuvoa kohtaa syksyn pimeydessä, tulee kaukovaloilta vaihtaa lähivaloille vasta, kun autojen väliin jäävä tieosuus on kokonaan ajovalojen valaisema. Takaisin kaukovaloille sen sijaan voidaan vaihtaa jo pari kolme metriä ennen kohtaamista, sillä kaukovalojen keilat osoittavat pääsääntöisesti kaukaisuuteen, eivätkä häikäise vierellä olevaa.

– Mikäli ohitetaan henkilö- tai pakettiautoa, on ohittajalle oikea hetki kytkeä kaukovalot, kun oman auton nokka on ohitettavan auton perän kohdalla. Kuorma-autoa ohitettaessa vastaavana pisteenä voi pitää ohjaamon takaseinää ja linja-autoa ohitettaessa sen etuakselia, koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen neuvoo Autoliiton tiedotteessa.

– Ohitettava puolestaan vaihtaa lähivaloille viereisellä kaistalla olevan ohittajan takavalojen näkyessä omasta tuulilasista, jos ohittajana on henkilö- tai pakettiauto. Kuorma- ja linja-auton ohittaessa, on hyvä hetki palata kaukovaloilta lähivaloille, kun kuorma-auton ohjaamon takaseinä tai linja-auton etuakseli on oman auton nokan kohdalla, Vesalainen jatkaa.