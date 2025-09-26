Hirven ja ajoneuvon kohtaamiseen maantiellä liittyy isoja riskejä.
Todennäköisyys autoilijan ja hirven kohtaamiselle maantiellä kasvaa syksyllä.
Syynä tähän on hirvenmetsästysaika, jonka vuoksi hirvet liikkuvat enemmän. Myös pimeys kasvattaa osaltaan autolla liikkuvan riskiä törmätä hirveen.
Erityisen vaarallista on törmätä hirveen kaksipyöräisellä ajoneuvolla, muistuttaa liikenneopettaja ja Suomen Motoristit ry:n puheenjohtaja Jarmo Jokilampi Huomenta Suomessa.
– Moottoripyörällä voi hirven kohdata yhden kerran. Se on ensimmäinen ja viimeinen kerta tuolla liikenteessä, jos se osuu kohdalle.
Jokilampi painottaa, että nopeudella on hyvin suuri merkitys kuskin liikenneturvallisuuden kannalta. Esimerkiksi hirvivaara-alueella kannattaa löysätä kaasua.
Kuskille turvaa teknologiasta
Hirvikolareiden ehkäisemiseksi on nykyisin tarjolla myös teknologiaa.
Älypuhelimeen ladattava Inno Trafik Oy:n Riistavaroitus-sovellus kertoo muun muassa riista-aidan päättymisestä kuljettajalle. Sovellus sopii myös moottoripyöräilijälle, jolle liikennetiedot välittyvät kuulokkeiden avulla.
– Se myöskin varoittaa sellaisissa kohteissa, missä ei ole riista-aitaa, kertoo yrityksen tuotekehittäjä Jouni Hänninen.
Osaltaan tienkäyttäjiä turvaavat teillä liikennemerkit, jotka muistuttavat hirvivaarasta alueilla. Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tarja Korhosen mukaan merkkeihin voi luottaa.
– Liikennemerkit ovat ajan tasalla, niitä päivitetään aina ELY-keskusten toimesta tiettyjen vuosien välein, Korhonen vakuuttaa.