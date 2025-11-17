Hirvieläinonnettomuuksissa ei ole toistaiseksi sattunut henkilövahinkoja.
Poliisi kertoo tiedotteessaan saaneensa Keski-Suomen alueella viikonlopun aikana seitsemän ilmoitusta hirvieläinonnettomuuksista.
Onnettomuudet tapahtuivat eri vuorokauden aikoina Viitasaaren, Pihtiputaan, Äänekosken, Laukaan sekä Saarijärven alueilla.
Pirkanmaalla poliisi sai viikonlopun aikana ilmoituksen kahdesta hirvieläinonnettomuudesta, jotka sattuivat Valkeakosken ja Sastamalan alueella.
Onnettomuuksissa ei sattunut henkilövahinkoja.
Poliisin mukaan hirvet liikkuvat tällä hetkellä aktiivisesti. Hämäriin vuorokaudenaikoihin niitä voi olla vaikeaa havaita.
Poliisi kehottaa ajamaan maltillisella ajonopeudella, jotta äkillisiin tilanteisiin on parempi mahdollisuus reagoida. Ajonopeuden alentaminen parantaa myös kuljettajan sekä matkustajien turvallisuutta törmäystilanteessa.