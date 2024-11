Pitääkö hikitreenin jälkeen mennä välittömästi suihkuun?

Tunnin sisällä suihkuun

– Jos et puhdista ihoa heti hikoilun jälkeen, bakteerit sekoittuvat hikeen ja voivat aiheuttaa ärsytystä, tukkeutuneita huokosia tai hajua, Amin kuvaa.

Hiki itsessään ei haise, vaan aromin aiheuttavat ihon bakteerit. Mitä kauemmin treenin jälkeen odottaa, sitä pidempään bakteereilla on aikaa temmeltää.

"Puhtaisiin, kuiviin vaatteisiin vaihtaminen voi auttaa"

Hiki on hyödyksi: se viilentää ihoa ja on myös antibakteerista. Hikoilun voi jakaa paikalliseen ja yleiseen hikoiluun. Kainaloiden kostuminen esimerkiksi kuumassa on täysin normaalia, mutta yllättäen alkanut hikoilu voi kertoa myös sairauksista. Kostea iho ei myöskään välttämättä merkitse, että treeni oli tehokasta.