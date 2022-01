Kertooko hiestä märkä selkä tehokkaasta treenistä? Asiantuntija vastaa

Kovien treenien päätteeksi yltä päältä hiessä – tarkoittaako tämä, että on myös polttanut julmetusti kaloreita?

Se voisi tavallaan käydä järkeen, sillä runsas hikoilu selkeästi tarkoittaa sitä, että olet ylittänyt itsesi ja se on vaatinut runsaasti energiaa. Mutta palavatko kalorit kuitenkaan samaa tahtia valuvan hien kanssa? Health-julkaisu kysyi asiaa asiantuntijoilta.

Mikä hikoilun aiheuttaa?

– Hikoilu on kehon tapa viilentyä kuntoilun tai muun lämpöstressin aikana, University of Kentucky College of Medicinen fysiologian professori Thad E. Wilson kertoo Health-julkaisulle.