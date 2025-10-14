Parisuhteen menestystä voi mitata asiantuntijoiden kehittämällä testillä.

Psykologian professorit ovat kehittäneet lyhyen kysymyspatteriston, joka auttaa selvittämään parisuhteen nykytilaa, kertoo New York Post.

The Valentine Scale -niminen testi vie aikaa vain pari minuuttia. Testi pisteyttää vastaukset, ja pisteasteikon kärkeen pääsee 21 pisteellä.

Korkein pistemäärä kuvaa "liki ihanteellista parisuhdetta, jossa on syvää läheisyyttä ja molemminpuolista tukea".

– Tämä asteikko mahdollistaa nopean ja tehokkaan käsityksen siitä, miten parisuhteella menee, ilman pitkiä ja monimutkaisia haastatteluja ja kyselyitä, yksi tekstin kehittäneistä tutkijoista, psykologian professori Per Carlbring toteaa Tukholman yliopiston tiedotteessa.

Testiä voisi käyttää apuna myös pariterapiassa mittaamassa parisuhteen tilan kehitystä ajan mittaan.

Mitä piilee huonon testituloksen taustalla?

Testissä kysytään muun muassa, kuinka hyvin teette kumppanisi kanssa yhteistyötä tai selviätte konfliktista. Entä pystytkö uskoutumaan kumppanillesi?

Vastausvaihtoehtoja on neljä. Jos yhteispiste määrä 21 kertoo liki ihanteellisesta parisuhteesta, nolla pistettä kertoo, että suhteessa on haasteita ja toivottomuuden tunnetta.

Carlbringin mukaan nolla pistettä ei kuitenkaan tarkoita automaattisesti parisuhteen tuhoa, sillä testi antaa selkeän kuvan siitä, miten parisuhteella menee. Tämä mahdollistaa aikaisen puuttumisen tilanteeseen.

– Jos testitulos herättää huolta, voi olla hyvä idea puhua siitä, mitä vastausten takana piilee, hän ehdottaa.

Huonon testituloksen taustalla voi olla esimerkiksi stressiä, kommunikaatio-ongelmia tai muita elämän kompastuskiviä.

Tulosten kera tarjotaan arkisia vinkkejä parisuhteen parantamiseksi.

Testin kysymykset Pystyn tekemään hyvää yhteistyötä ja ratkaisemaan käytännön ongelmia kumppanini kanssa. Minusta tuntuu, että voin uskoutua kumppanilleni. Kun kumppanini ja minä olemme eri mieltä tai meillä on konflikti, pääsen nopeasti sen yli. Kuinka usein lähimenneisyydessä olet ajatellut, ettei parisuhteesi ole hyvä? Kuinka usein olet hiljattain ajatellut eroavasi kumppanistasi? Kuinka läheinen tunnetasolla koet olevasti kumppanisi kanssa? Kaiken kaikkiaan, kuinka tyytyväinen olet parisuhteeseesi? Vastausvaihtoja jokaiseen kysymykseen on neljä, kuten aina/usein/harvoin/en koskaan. Tukholman yliopiston kehittämän testin voi tehdä ilmaiseksi testin virallisilla valentinskalan.se-sivuilla.

Testin luotettavuutta arvioitiin ruotsalaisparien avulla

Tutkimustulokset testistä on esitelty Cognitive Behaviour Therapy -julkaisussa. Kahteen eri ruotsalaistutkimukseen osallistui yhteensä 1 300 osallistujaa, joiden avulla testin luotettavuutta testattiin.

Ensimmäisessä tutkimuksessa mukana oli pariskuntia, jotka halusivat vahvistaa läheisyyttä parisuhteessaan. Toisessa tutkimuksessa ainakin pariskunnan toisella osapuolella oli ADHD.

Tutkijat havaitsivat, että testi toimi hyvin niin naisilla kuin miehilläkin, mutta jos toisella tai molemmilla osapuolilla on vakava masennus, testiä tulisi käyttää varoen.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran helmikuussa 2025.

Katso myös: Hiipuuko rakkaus? Asiantuntija listaa hälytysmerkit

1:18 Moni ymmärtää sisimmässään, kun parisuhde on etenemässä huonoon suuntaan. Pappi ja Parisuhdekeskus Kataja ry:n puheenjohtaja Marianne Heikkilä listaa suhteen hälytysmerkit.

Lähteet: Stockholm University, Cognitive Behaviour Therapy, New York Post