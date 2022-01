Riita päiväunista sai pariskunnan ottamaan käyttöön 3x3-säännön: "Olin lakannut välittämästä siitä, että..."

– Tiedän, että ylireagoin niihin, mutta se hienovarainen makuuhuoneeseen livahdus, jota monet ystävieni kumppanit myös tekevät napatakseen tunnin unta, koska "lapset näyttävät kiireisiltä", on varma tapa nostaa verenpaineeni taivaisiin, Bek selittää.

Oma aika kortilla kummallakin

Muutaman tunnin rauhoittumisen jälkeen aviomies myönsi, että päiväunille livahtaminen ja lastenhoitovastuun jättäminen Bekille on ikävä peliliike, mutta huomautti, että nykyisessä tilanteessa Bekin ja hänen miehensä oma aika oli niin kortilla, että se sai pariskunnan käyttäytymään kuin itsekkäät teini-ikäiset.

Tällainen on 3x3-sääntö

Koska molemmilla oli hyvät syyt oman rauhoittumishetkensä tarpeeseen, Bekin mies ehdotti 3x3-sääntöä, josta oli kuullut avioliittoneuvonnassa käyneeltä ystävältään. Säännön idea on se, että kumpikin vanhemmista saa käyttöönsä kolme tuntia viikossa, jotka on tarkoitettu vain itselle.

"Tapahtuu liki kaikille pienten lasten vanhemmille"

Tilanne on luultavasti tuttu monelle pikkulapsiperheessä.

Pariskunta oli alkanut vartioimaan omaa yksinoloaikaansa kiihkeästi. Mitä vähemmän aikaa heillä oli vain itselleen, sitä enemmän he tuota aikaa puolustivat.

Näin se toimi

– Olen järkyttynyt siitä, kuinka paljon on jo muuttunut, Bek tunnustaa.

Vaikka pariskunta ei koekaan olevansa taianomaisesti nyt täysin levänneitä ja virkistäytyneitä, jotain muuta on tapahtunut.

– Kaikki se katkeruus, se hiljainen syöpä, joka syö avioliittojamme, on aidosti hiipunut tiehensä. Kun tiedän, ettei minun tarvitse vartioida "omaa aikaani" henkeni uhalla, koska se on ohjelmoitu perheemme aikatauluun, on se tarkoittanut sitä, että tiuskin vähemmän, kun joku keskeyttää arvokkaat 15 minuuttiani, kun selailen [puhelintani].