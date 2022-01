Koronapandemia on vaikuttanut moniin asioihin suomalaisten arjessa ja muussa elämässä. Suomalaisten seksuaalisuutta ja seksielämää vuosittain tutkinut Kaalimato.com kertoo tiedotteessaan, että ristiintarkastelemalla* tätä vuosittaista tutkimusta saatiin selville, millaiset tekijät suomalaisten seksielämään ovat pandemian aikana vaikuttaneet.

Tutkimuksesta ilmeni muun muassa, että fantasioinnilla yhdessä kumppanin kanssa on ollut positiivinen vaikutus seksuaalisen vireen ylläpitämiseen poikkeusolojen aikana.

Lisäksi havaittiin, että ikäryhmistä etenkin 18–24 ja 25–34-vuotiaat ovat saaneet lisääntyneestä kotona oleskelusta buustia makuuhuoneen puolelle. Näihin ikäryhmiin pandemia vaikuttikin positiivisemmin mitä seksielämään tulee. Vanhemmissa ikäluokissa tilanne on toinen.

– Lasten harrastustoiminnan rajoittaminen ja etäopetukseen siirtyminen on lisännyt lasten kotona vietettyä aikaa ja näin ollen saattanut aiheuttaa stressiä ja oman ajan puutetta vanhemmissa ikäluokissa. Tämä vaikuttaa herkästi myös seksielämään, Kaalimato.comin seksuaaliterapeutti Annukka Lavikainen arvelee tiedotteessa.

Saman katon alla asuvien peitto ei ole heilunut – oma aika ja erillisyys tärkeitä

Tutkimus kertoo, että saman katon alla asuvien pariskuntien seksielämä ei kenties yllättäen olekaan hyötynyt lisääntyneestä yhdessäoloajasta. Moni pari on etätyösuositusten myötä viettänyt yhdessä vapaailtojen lisäksi myös työpäivät, joten oma aika on voinut olla kortilla.

Kun kuntosalit ja muut harrastuspaikat ovat olleet kiinni, eikä henkeä ole saanut vedettyä edes työmatkan aikana, on monilla voinut olla hermot kireällä. Luonnollisesti tällä on ollut vaikutusta myös seksihaluihin.

– Pandemian aiheuttama jatkuva yhdessäolo voi tuoda haasteita parisuhteeseen. Oma aika ja erillisyys on parisuhteessa tärkeää ja niiden puute voi näkyä seksissä esimerkiksi haluttomuutena, Lavikainen huomauttaa.

Parisuhteille niin myönteisiä kuin negatiivisiakin vaikutuksia

Myös Väestöliiton tutkimusprofessori Osmo Kontula on tutkinut koronapandemian vaikutuksia seksiin ja parisuhteisiin . Helsingin Sanomien nettisivuilla julkaistun verkkokyselyn avulla Kontula selvitti, että vuonna 2020 korona-ajasta koitui lähes yhtä usein joko myönteisiä tai kielteisiä vaikutuksia parisuhteisiin.

Seksielämään enemmän kielteisiä vaikutuksia

Kontulan johtopäätös on, että vanhemmat tarvitsevat kahdenkeskistä aikaa ilman lapsia, mutta Kaalimadon Lavikaisen tapaan Kontula peräänkuuluttaa suhteen osapuolten oman ajan tarvetta.

– On kehitettävä mahdollisuuksia olla erillään ja saada riittävästi omaa aikaa parisuhteessa. Korona on meidän yhteinen haasteemme. On tärkeää kysyä kumppanilta, miltä hänestä tuntuu ja millaisia asioita tai muutoksia hän kaipaa arkipäiväiseen yhdessäoloon, Kontula kirjoittaa.