Terapeutti paljastaa: Tämä on terveen parisuhteen avain

– Terveen suhteen pääpiirre on se, että kumpikin pystyy olemaan ja myös pysymään siinä yksilönä, hän kertoo.

– Terveessä parisuhteessa on kaksi ihmistä, joilla on omat kokonaiset elämänsä. Siinä heillä on muitakin terveitä ihmissuhteita. Lisäksi terveen suhteen osapuolet ovat tasavertaisesti päättäneet jakaa elämänsä toistensa kanssa.