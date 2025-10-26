Joonas Pesonen on erikoistunut miesten seksuaalikasvatukseen. Näin hän murtaisi "miehen mallin".

Seksuaaliterapeutti Joonas Pesonen on erikoistunut alallaan miesten seksuaalikasvatukseen, miehisten mallien rikkomiseen ja miesten nautintoon.

Hänen mukaansa miehuuteen liittyy erilaisia rituaaleja ja esitystapoja, jotka määrittävät miesten käytöstä laajalti arjessa ja parisuhteissa.

– Helposti ajatellaan, että miehisyys on biologiaa ja se onkin yksi osa sitä, mutta miksi sitä pitää jatkuvasti todistaa, jos se kerran on biologiaa, Pesonen haastaa Viiden jälkeen -ohjelman erikoishaastattelussa.

– Miehuus on kulttuurisidonnaista. Kulttuuristen käsikirjoitusten hahmottaminen on tosi tärkeää, jotta opitaan ymmärtämään, miksi toimin näin kuin toimin.

Yksi miehisyyden esimerkki, jota Pesonen haastaa erityisesti, on naisvihamielisyys.

– Juuri tällä viikolla uutisissa oli siitä, kuinka pukukoppipuhe jääkiekossa on edelleen hyvin naisvihamielistä. Kysyisin, ovatko nämä oikeasti ne arvot ja se millainen mies haluaa olla.