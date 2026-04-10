Mies tallentui torstai-iltana lentoaseman valvontakameran kuviin.
Itä-Uudenmaan poliisi ja omaiset pyytävät havaintoja Vantaalta eilen kadonneesta iäkkäästä miehestä. Viimeisimmät havainnot miehestä on tehty eilen iltakymmeneltä Helsinki-Vantaan lentoaseman pysäköintihallista.
Poliisi kertoo tiedotteessa, että valvontakameraan on tallentunut, kun mies pysäköi autonsa lentoaseman P5-pysäköintihalliin. Sen jälkeen hänestä ei ole havaintoja. Poliisi pitää mahdollisena, että mies on poistunut lentoaseman alueelta niin, ettei se sattunut enää valvontakameran kuviin.
Poliisi ja omaiset ovat kiinnostuneita kuvassa näkyvän miehen liikkeistä eilen iltakymmenen jälkeen sekä miehen tämänhetkisestä olinpaikasta. Kaikki tiedot pyydetään ilmoittamaan välittömästi yleiseen hätänumeroon 112.