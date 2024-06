Lääketieteen sukupuolivinouma vaarantaa naisten terveyden ja talouden: "Oireita saatetaan vähätellä ja tulkita väärin"

Valuvika on lääketieteen historiassa.

– Lääketieteellinen tutkimus on historiassa perustunut oletukselle siitä, että tiettyjen miehillä tehtyjen tutkimusten tulokset voidaan yleistää myös naisiin, kertoo terveydenhuoltoon erikoistuva lääkäri ja johtava erityisasiantuntija Nico Vehmas .

Sukupuolivinoumaan liittyviä kysymyksiä pyrkii selvittämään uusi ALINA-tutkimusprojekti, jonka tavoitteena on selvittää lääketieteen sukupuolivinouman vaikutuksia suomalaisten naisten terveydelle.

Päätavoitteenaan tutkijoilla on rakentaa perusta naiset paremmin huomioiville hoitosuosituksille ja raivata esteitä tasa-arvoisen hoidon tieltä. Samalla tutkimuksessa pyritään selvittämään sukupuolivinouman taloudellisia merkityksiä yksilöille, terveydenhuollolle ja yhteiskunnalle.

Näin lääketieteen sukupuolivinouma vaikuttaa naisten terveyteen

Tampereen yliopistossa tehdyn tuoreen systematisoidun, vielä julkaisemattoman kirjallisuuskatsauksen mukaan lääketieteen sukupuolidatan puutteella on kielteisiä vaikutuksia naisten saamaan hoitoon ja hoitotuloksiin.

– Naisten oireita saatetaan vähätellä ja tulkita väärin riippumatta sairaudesta, ja se on yksi keskeinen syy, miksi diagnoosi ja hoito viivästyy tai hoito jää saamatta, kertoo lastentautien erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Laura Seppälä.

Vaikka samanlaista tutkimusdataa ei toistaiseksi ole olemassa Suomesta, on todennäköistä, että sukupuolidatan puute aiheuttaa samanlaisia virhearvioita myös suomalaisessa terveydenhuollossa.

Lääkkeetkään eivät toimi yhtä hyvin

Pitkään iso osa lääketutkimuksista toteutettiin siten, että naiset olivat tutkimusotannoissa aliedustettuina. Markkinoilla on edelleen paljon lääkkeitä näiltä ajoilta.

– Naiset voivat tulla raskaaksi, ja on haluttu suojella hedelmällisyyttä sekä sikiötä lääkkeen tuntemattomilta haittavaikutuksilta. Toisaalta myös naisten hormonikierto on ollut lääketutkimuksissa sekoittava tekijä ja yksi käytetty perustelu sille, miksi lääkkeitä on enemmän testattu miehillä.