Uusi lääke synnytyksen jälkeiseen masennukseen – vaikutus huippunopea

Zurzuvae-niminen lääke sai Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) hyväksynnän perjantaina. Se on tarkoitettu aikuisille, jotka kärsivät vakavasta raskauden aikaisesta tai synnytyksen jälkeisestä masennuksesta.

Lääkettä otetaan yksi pilleri päivässä 14 päivän ajan. Lääkkeen hyödyt näkyivät monilla potilailla jo kolmessa päivässä, mikä on huomattava parannus perinteisiin masennuslääkkeisiin.

– Suun kautta otettava lääkitys on hyödyllinen vaihtoehto monille naisille, jotka kärsivät äärimmäisistä, joskus henkeä uhkaavista, tunteista, psykiatrisista lääkkeistä vastaava johtaja Tiffany Farchione FDA:lta sanoi lausunnossa .

Hoitona on käytetty samoja menetelmiä kuin masennuksessa yleensä: lievissä tapauksissa keskustelua, keskivaikeissa tai vaikeissa tapauksissa masennuslääkkeitä.

Pitkäaikaisempaa seurantaa tarvittaisiin

Synnytyksen jälkeiseen masennukseen erikoistunut Yalen yliopiston professori Kimberly Yonkers , joka ei ollut mukana lääkkeestä tehdyissä tutkimuksissa, on kuvaillut Zurzuvaen vaikutusta vahvaksi. Hänen mukaansa lääkettä todennäköisesti määrätään naisille, joilla perinteiset masennuslääkkeet eivät ole toimineet.

Nimenomaan synnytyksen jälkeistä masennusta hoitamaan on kehitetty aiemmin yksi täsmälääke, joka on kuitenkin ollut huomattavan kallis ja jota on pitänyt annostella suonensisäisesti sairaalassa.